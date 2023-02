Hinter den Kulissen: Jahrelanger Hausmeister zeigt „seinen“ Business Campus:

Von: Max Wochinger

Schon immer da: Seit Eröffnung des Business Campus kümmert sich Stephan Schmidecker um alles, was so anfällt. © Dieter Michalek

Hausmeister Stephan Schmidecker ist schon immer da. Seit der Business Campus in Hochbrück eröffnet hat, kümmert er sich um (fast) alles, was so anfällt. Wir haben ihn begleitet.

Garching – Stephan Schmidecker ist das Gesicht des Business Campus. Jeder kennt ihn, jeder will etwas von ihm: Er ist Hausmeister. Einer von fünf Gebäudeverwaltern, die den Büro-Komplex in Hochbrück instand halten. Schmidecker, 58, ist der Dienstälteste; er war schon da, als vor 15 Jahren die ersten Mieter ihre Büros in Garching bezogen. Er muss Füchse im Parkhaus retten oder vergessliche Angestellte zu ihren Parkplätzen führen: Willkommen hinter den Kulissen des Business Campus, dem Mega-Büropark in Garching.

Schmideckers Arbeitstag beginnt um 6 Uhr. Dann geht’s auf Kontrollgang: Dichtungen checken, Karusselltüren drehen, Schächte überprüfen. „Jeden Montag prüfen wir die 40 bis 50 Aufzüge“, sagt er. Der Arbeitstag gestaltet sich bunt, Parkhaus waschen, Brandmeldeanlagen installieren. Oder Tiere einfangen: Einmal musste Schmidecker einen Fuchs mit der Feuerwehr aus einem Parkhaus befreien. Bei mehr als 120 Unternehmen und Institutionen mit rund 6000 Arbeitsplätzen in den vier Gebäudekomplexen ist das Aufgabenspektrum breit. „Da kann man sich schon mal verlaufen.“

Im Rohrgewirr hat Schmidecker den Durchblick. Er und seine Kollegen warten die Technik. © Dieter Michalek

Im Frühjahr 2007 bezog der erste Mieter ein Büro in dem Büro-Komplex. Stephan Schmidecker war dabei: „Ich habe den Campus Park wachsen sehen.“ Er ist gelernter Gas- und Wasserinstallateur. Seine Aufgaben reichen aber über die Herausforderungen jenes Berufs weit hinaus; er managt einen ganzen Energie-Organismus.

Denn hier wird Strom zu einem großen Teil mit zwei Photovoltaik-Anlagen erzeugt. Wasser wird aus einem künstlichen See mit Regenwasser in die Gebäude geleitet, es wird über die Ringstraße und auf Gebäudedächern aufgefangen und in Zisternen gesammelt. Gekühlt und geheizt wird mit aus der Geothermie geförderten heißen Wasser. Die Technik muss Schmidecker und seine Kollegen mitwarten.

„Die Leute werden immer unselbstständiger“

Manchmal sind die Probleme aber auch simpler. Wenn die Hausmeister etwa gerufen werden, weil der Geschirrspieler nicht funktioniert. Der Grund: Das Stromkabel war nicht eingesteckt. Oder wenn Schmidecker gebeten wird, Salz in der Spülmaschine nachzufüllen. „Die Leute werden immer unselbstständiger“, sagt er nach 15 Jahren Erfahrung in Garching. Einer der Angestellten hatte mal sein Auto im Parkhaus nicht mehr gefunden, erzählt Schmidecker. „Der ist einfach im falschen Parkhaus gestanden.“

Was er so an seinem Beruf liebt? Das Rumtüfteln. „Naus, laufa, as Werkzeig in da Hand“, das gefällt dem gebürtige Oberschleißheimer. Auf dem Gelände ist er am liebsten zu Fuß unterwegs. Rund 14 000 Schritte macht er so an einem Arbeitstag. Viel Freiheit und hohe Eigenverantwortung prägen seinen Job, sagt er. „Ich fühle mich hier wie ein Selbstständiger.“ Die Immobilienfirma, die zu dem Dienstleistungspark gehört, behandelt er wie sein eigenes: „Geht’s der Firma gut, geht es auch mir gut“, sagt er.

Für alles gewappnet: In der Werkstatt der Hausmeister gibt es Werkzeuge für jeden Anlass. © Dieter michalek

Und wann geht’s einem als Hausmeister nicht gut? Bei einem Brand, sagt er. Feuer habe es aber erst einmal hier an der Ringstraße gegeben, damals habe ein BMW in einer Tiefgarage gebrannt. Auch Wasserrohrbrüche kommen gelegentlich vor. Dann sind Schmidecker und seine Kollegen da, auch nach der Bereitschaft. Von Zuhause aus, am Laptop, können sich die Hausmeister in das Leitsystem des Komplexes einwählen. Die Hausmeister sollten hier eher Gebäudemanager heißen.

Für Schmidecker steht fest: Bis zu seiner Rente bleibt er am Büropark. Auf einem kleinen Rasenmäher-Bulldog in der Garage steht „Business Campus – Hier arbeite ich gern“. Zumindest bei Hausmeister Schmidecker trifft diese PR-Floskel voll zu.

