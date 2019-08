Autofahrer der Sorte super-dreist und unbelehrbar

Einen besonders dreisten und unbelehrbaren Autofahrer hat die Polizei am Samstagabend in Garching aus dem Verkehr gezogen. Dass er mit dem Handy telefoniert hat, war noch das Harmloseste.

Garching – Eine Streife hatte den 22-jährigen Münchner in seinem blauen Opel Corsa auf der Zeppelinstraße im Ortsteil Hochbrück gestoppt, weil er mit dem Handy telefoniert hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Test sprach an, auf THC, also Cannabis. Der junge Mann hatte keinen Führerschein dabei. Den hatte eine Polizeistreife, so sagte er, bereits am Vortag beschlagnahmt; wegen Zweifeln an der Echtheit des Dokuments.

Ohne Schein und bekifft - an zwei Tagen hintereinander

Und auch bei dieser Kontrolle tags zuvor war er bereits bekifft hinterm Steuer gesessen, recherchierte die Polizei Oberschleißheim. Der junge Mann hat jetzt Anzeigen am Hals: und sogar noch Glück gehabt, dass der Staatsanwalt nicht gleich die Beschlagnahmung seines Wagens angeordnet hat, sagt die Polizei.