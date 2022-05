„Ich brauche Grundstücke!“: Not auf dem Wohnungsmarkt überstrahlt SPD-Freinacht

Von: Sabina Brosch

Wohnraum, Flüchtlinge, Wertstoffhof und ein Jugend-Club waren die zentralen Themen der „Garchinger Freinacht“. © Dieter Michalek

Bei der SPD-Freinacht in Garching verdeutlichten die Redner, wie angespannt Wohnungsmarkt ist. Doch auch der Wertstoffhof und ein Jugend-Club waren Thema.

Garching – Frei von der Leber wegreden, fordern oder monieren und keiner nimmt’s einem übel, das ist der Grundsatz der Garchinger „Freinacht“ der SPD. Sechs Redner waren diesmal geladen, sie alle arbeiten oder leben in Garching und berichteten darüber. Das alles überstrahlende Thema: Wohnraum.

Jelena Caranciuc-Jemuranowa ist Ukraine-Helferin der ersten Stunde, unter Tränen berichtete sie von ihrer ehrenamtlichen Arbeit, die sie mit dem Helferkreis seit Wochen leistet. 250 gemeldete Flüchtlinge seien in Garching. Alle sind privat untergebracht, allesamt Frauen und Kinder, die ihre Männer zur Verteidigung der Heimat zurücklassen mussten. „Wir müssen die Berufe und auch Diplome der Flüchtlinge anerkennen“, forderte Jemuranowa. Sollten die Frauen in Deutschland bleiben, bereichern sie unsere Gesellschaft. Kehren sie zurück, bringen sie nicht nur eine erweiterte Weltanschauung, sondern sicherlich auch Innovationen von uns mit in ihre Heimat.“ Oft sei den Geflüchteten nicht klar, „was wir hier für Probleme mit Wohnraum haben, die durch die Flüchtlingssituation weiter verschärft wird.“ Die Unterbringung in Containern sei eine Lösung, „es gibt aber auch andere Lösungen“, so Jemuranowa. Beispiele von Wohnmodulen hatte sie dabei, „die auch später für andere Anforderungen genutzt werden können“.

„Integration geschieht über Gemeinsamkeit“

Was es braucht, damit es mit der Integration klappt, das wusste Zohreh Taher, Mitglied des Integrationsbeirates: Wohnen, Gesundheit, Sprachkurse und Schulen für Kinder. Flüchtlinge eignen sich nicht nur als Pflege- oder Putzkraft, „die Stadt könne anstoßen, dass Firmen ihre Berufsfelder auch in den Flüchtlingsunterkünften vorstellen“. Über den Beruf sei es leichter, auch eine Wohnung zu finden. „Integration geschieht über Gemeinsamkeit. Und dazu braucht es Wohnungen!“, forderte Taher.

In die gleiche Kerbe schlug Roland Graf, Vorsitzender der Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim: „Ich brauche Grundstücke!“ Es gebe nichts auf dem freien Markt, von daher appellierte er an die Kommunen: „Gebt in Euren neuen Baugebieten mehr Platz für Genossenschaften.“ Diese schaffen es, ein Projekt zu den kalkulierten Kosten zu realisieren und unterliegen auch nicht dem Zwang auszuschreiben und letztlich den günstigsten Anbieter wählen zu müssen. „Das ist ein Grund, weshalb das Bauen nämlich meist nicht funktioniert“, sagte Graf. Wie man es „richtig“ macht, beweise seine Genossenschaft gerade beim Familienzentrum in der Telschow-Straße, diese „Baustelle läuft wie ein Uhrwerk“.

Die Organisatoren und Redner des Abends: (v.l.) Belisa Mang, Mattia Patat, Zohred Taher, Harry Kirchner, Ulrike Haerendel, Götz Braun, Jelena Caranciuc-Jemuranowa, Bernd Klaubert, Roland Graf und Bürgermeister Dietmar Gruchmann. © Dieter Michalek

Doch wo gewohnt wird, entsteht auch Müll und der muss wo hin. „Der neue Wertstoffhof muss in der Prioritätenliste nach oben, er ist die Visitenkarte eines Ortes!“, forderte daher Harry Kirchner, Vorsitzender der BfG, der selbst als Minijobber am Wertstoffhof arbeitet. Die Stufen zu den Sammelcontainern seien von älteren Besuchern nur schwer zu meistern, angesichts der steigenden Anforderungen an die Mülltrennung, vor allem jedoch -wiederverwertung, „haben wir ein Platzproblem.“

Dass seine Kaserne ein Bestandteil der Stadt wird, versprach der neue Leiter des Zentralen Instituts der Christoph-Probst-Kaserne, Bernd Klaubert. „Wir müssen hier präsenter werden.“ Er plant einen Tag der Offenen Tür und kann sich mit dem Namensgeber Christoph Probst, dessen Wirken im Widerstand und der Weißen Rose, gemeinsame Bildungsaktionen vorstellen. „Was wir jedoch akut brauchen, ist eine Bushaltestelle. „Die Kaserne ist gewachsen und nicht mehr irgendwo in der Fröttmaninger Heide“, so Klaubert.

Der jüngste Redner mit 15 Jahren war Mattia Patat, Gymnasiast und leidenschaftlicher Musiker. Er hat mit Gleichgesinnten im Jugendzentrum Profil ein Tonstudio eingerichtet. „Das Profil hat aber nicht täglich offen und auch nur zu bestimmten Uhrzeiten.“ Die Jugendlichen bräuchten jedoch dringend einen Ort, „eine Bar oder einen Club für unter 16-Jährige.“ Spielplätze gibt es genug, „aber dafür sind wir zu alt“.

