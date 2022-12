Im Supernova Planetarium den Sternen ganz nah

Von: Sabina Brosch

Teilen

Einzigartige Einblicke ins Universum ermöglicht das Supernova Planetarium in Garching. Die Besucher erleben, wie Sterne entstehen oder sterben oder man ist Teil der Landung einer Raumsonde auf dem Mars. Foto: eso planetarium © eso planetarium

An Sternen vorbeidüsen, in die Wolken des Jupiter eintauchen und bis an den Rand des Universums fliegen: Im Supernova Planetarium der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Garching können sich Besucher ein bisschen wie Raumfahrer der Zukunft fühlen.

Garching - Das ESO Supernova Planetarium befindet sich auf dem Forschungscampus der TU, direkt neben der ESO, und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Gebäude ähnelt einem Doppelsternsystem, bei dem Masse von einem Stern auf den anderen übertragen wird, bis dieser zu einer Supernova explodiert. Die Supernova ist das größte geneigte Planetarium im deutschsprachigen Raum. Ihr Zentrum bildet die 17,4 Meter hohe Planetariumskuppel, sie hat einen Durchmesser von 14 Metern und eine Neigung von 25 Grad.

Wissenschaft, Musik und Kunst verschmelzen zu einem 360-Grad-Spektakel

Das Herzstück der Supernova ist das Fulldome-Planetarium mit einer hochmodernen Projektionstechnik und einer wissenschaftlich exakten dreidimensionalen astronomischen Datenbank. Sie macht ein einmaliges und authentisches Erlebnis möglich, der Besucher erlebt, wie Sterne entstehen oder sterben, man ist Teil der Landung einer Raumsonde auf dem Mars, erforscht hautnah den Jupitermond Europa, unter dessen dickem Eispanzer sich ein gewaltiger Ozean verbirgt. Wissenschaft, Musik und Kunst verschmelzen zu einem 360-Grad-Spektakel, welches das Sonnensystem zum Leben erweckt, 109 Besucher können gleichzeitig eine Show besuchen.

Ausstellung mit interaktiven Elementen

Neben dem Planetarium gibt es in der Supernova auch auf 2200 Quadratmetern Fläche eine astronomische Ausstellung mit zahlreichen interaktiven Elementen rund um unser Universum. Vieles in den Vorführungen, aber auch in der Ausstellung, resultiert aus den Beobachtungen, die aus den ESO-Teleskopen stammen. Das Planetarium bietet sowohl Schulklassen als auch Familien ein unvergessliches Lernerlebnis, erklärt und visualisiert selbst die schwierigsten Themen aus Astronomie und Physik. Der „Welt-raum“ ist ein großer zylindrischer Raum gegenüber des Planetariums 15,5 Meter hoch und über 140 Quadratmeter groß. Dank einer Glasdecke ist nachts der Blick in den Sternenhimmel frei, Lampen erinnern an die Sternzeichen der südlichen Hemisphäre. Und hier beginnt die Reise ins Universum.

Die Europäische Südsternwarte

Die Europäische Südsternwarte in Garching ist die führende europäische Einrichtung für astronomische Forschung. Ihre leistungsstarken Teleskope ermöglichen einen Blick in weit entfernte Teile des Universums. Die ESO betreibt drei Teleskope in Chile: in der Atacama Wüste auf La Silla, auf dem Paranal und auf dem Chajnantor. Auf dem 2400 Meter hohen Berg La Silla stehen mehrere Teleskope mit bis zu 3,6 Metern Spiegeldurchmesser. Das leistungsfähigste Observatorium, das Very Large Telescope (VLT), steht auf dem 2600 Meter hohen Paranal, nur zwölf Kilometer von der Pazifikküste entfernt und in einer der trockensten Gegenden der Welt. Es hat vier Hauptteleskope mit je einem Hauptspiegel von 8,2 Metern Durchmesser und weiteren vier beweglichen Hilfsteleskopen mit 1,8 Metern Durchmesser. Seit 60 Jahren ermöglicht die ESO Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die Geheimnisse des Universums zu entdecken.