Immobilienmaklerin packt Kisten für Kriegsleidende in der Ukraine

Von: Sabina Brosch

Osteuropäerin mit dem Herz am rechten Fleck: Jelena Caranciuc-Jemuranowa sammelt seit Tagen Spenden für die ukrainische Bevölkerung. © Sabina Brosch

Die Hilfsbereitschaft, den vom Krieg gebeutelten Ukrainern zu helfen ist groß. Auch in Garching wird gerade fleißig gespendet. Dort hat sich ein Immobilienbüro zum Umschlagsplatz für Hilfsgüter aller Art gewandelt.

Garching – Vor der Ladentüre von Jelena Caranciuc-Jemuranowa am Rathausplatz 8 in Garching stapeln sich Schachteln, Kartons und große Taschen– voll bepackt mit Handtüchern, warmer Kinderkleidung, Schuhen, Socken, Windeln, Hygieneartikeln, Taschenlampen und Batterien. „Einfach alles bitte dort abstellen“, ruft Caranciuc-Jemuranowa aus dem hinteren Ende des eigentlichen Immobilien-Büros. „Wir holen die Sachen dann rein!“

Die Hilfsbereitschaft ist enorm

An normales Arbeiten kann sie seit Tagen nicht mehr denken. Seitdem die Immobilienmaklerin den Aufruf gestartet hat, für die ukrainische Bevölkerung zu spenden, ist sie täglich nur noch mit dessen Abwicklung und Organisation beschäftigt. „Es ist unglaublich, wie groß die Hilfsbereitschaft ist.“ Um ein Uhr mittags hat Caranciuc-Jemuranowa ihre Geschäfts-Türen geöffnet, bis um acht Uhr abends können Spenden abgegeben werden.

Nach nur eineinhalb Stunden reichen die voll bepackten Kartons bis unter die Decke. Im Raum ist kaum noch Platz zum Sortieren. Auch auf dem Vorplatz stapeln sich Taschen und Kisten, die zum Glück oft bereits beschriftet sind. Eine junge Frau stellt drei Tüten ab: „Socken Größe 28-36 frisch gewaschen, drei neue Fleece-Jacken Größe 146, vier warme Wolldecken, ein Schlafsack“ ist zu lesen.

Medikamente, Binden und Batterien werden gebraucht

Seit Tagen klingelt pausenlos Caranciuc-Jemuranowas Handy. „Das sind meist Nachfragen, was denn noch am dringendsten gebraucht wird“, erzählt sie. Während des Telefonats kommt eine neue Helferin zur Tür herein, der sie gestenreich das System der Aufteilung der Spenden in die braunen Umzugskartons erklärt. Stündlich erhält sie zudem Anrufe aus München von der Ukrainisch Griechisch-Katholischen Pfarrei. Die organisiert die Hilfsaktion, sammelt Spenden in verschiedenen Kommunen und gibt Caranciuc-Jemuranowa telefonisch durch, was nicht mehr gebraucht wird.

„Dicke Winterkleidung für Erwachsene haben wir gerade genug“, heißt es. Immer noch zu wenig sind Medikamente, Pflaster, Binden, Kinder- und Babynahrung, Konserven, Hygieneartikel, aber auch Taschenlampen und Batterien.“ Denn bei vielen, die seit Tagen in den Kellern Schutz suchen, werden oder sind die Akkus leer. Sie sitzen im Dunkeln. Sie können auch nicht heraus und sich mit Lebensmitteln versorgen. „Deshalb brauchen wir auch Konserven“, erklärt Caranciuc-Jemuranowa.

Jeder Karton ist beschriftet

Am ersten Sammeltag Anfang der Woche kamen drei große Lastwagen aus München, um die vollen Kartons in Garching abzuholen. Die Kirche kümmert sich um die Abwicklung der Einreiseformalitäten, dann machen sich Hilfs-Lkws mit Freiwilligen auf in die Ukraine. Dort werden die Waren dann in kleinere Autos umgeladen. „Deshalb ist jeder Karton beschriftet“, sagt Caranciuc-Jemuranowa. Denn oft bleibe nicht viel Zeit. „Sie fahren ins Kriegsgebiet. Das ist auch für die Freiwilligen gefährlich.“

Caranciuc-Jemuranowa bezeichnet sich selbst als Osteuropäerin. Die Mutter ist halb Ukrainerin, halb Moldawierin, der Vater halb Pole, halb Russe. Sie selbst ist in Czernowitz geboren, der Hauptstadt des Herzogtums Bukowina. Als Zehnjährige flüchtete sie 1990 mit den Eltern nach München, der Vater, russischer Offizier „wollte das nicht mehr mitmachen“. Als Immobilienmaklerin hat sich Caranciuc-Jemuranowa in Garching niedergelassen, als „eine mit Herz“, betont sie. Dass dieses am rechten Fleck sitzt, beweist sie mit ihrem Engagement. „Das ist das einzige, was ich tun kann“, sagt sie.

In der Mittagspause wird sortiert

Die Garchingerin Anne Dietzmann hat zwei Stunden Zeit, um zu helfen. Sie sortiert Kleidung. „Das ist jetzt meine Mittagspause, aber das mache ich gerne. Ich kann ja sonst nichts tun.“ Ihr geht es um humanitäre Hilfe, sie hat Freunde aus der Ukraine, die um ihre Lieben bangen.

Gabi Doblander hat beide Arme voll mit Babywindeln und auch Feuchttüchern, die sie gerade im Drogeriemarkt gekauft hat. Martina und Julia Halmer sind aus Freimann gekommen. Julia hat ihr kleines Kind auf dem Arm, ihr Auto bis unters Dach gefüllt mit Hygieneartikeln, Milchpulver, Babybrei und vielen Paketen Windeln. Die Sachen haben sie von ihrem eigenen Geld gekauft, die Nachbarin hat noch 50 Euro dazugegeben, der Drogeriemarkt ebenfalls noch einen ganzen Stapel Babywindeln gespendet. „Wenn ich mir denke, wie viele Mütter irgendwo in den Kellern oder U-Bahnschächten sitzen und ihre Kinder nicht versorgen können, da wird mir ganz anders“, sagt sie. „Da kann ich nicht zuschauen, da musste ich einfach helfen.“

Wer spenden möchte, kann dies noch am Montag, 7.3.2022, tun: Rathausplatz 8, von 9 bis 18 Uhr.

