Schockanruf-Betrüger terrorisieren alte Dame aus Ismaning tagelang

Am Telefon wurden die Damen abgezockt (Symbolbild).

Mehrere zehntausend Euro Beute

Von Günter Hiel schließen

Von angeblichen Polizeibeamten in Panik versetzt, haben Frauen aus Garching und Ismaning Betrügern Bargeld, Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro übergeben. Die alte Dame in Ismaning wurde über mehrere Tage terrorisiert.

Garching/Ismaning - In den Mittagsstunden des Mittwoch, 9. Februar, erhielt eine 55-Jährige Garchingerin einen schockierenden Anruf. Am anderen Ende der Leitung angeblich ihre Tochter, die sehr emotional einen tödlichen Verkehrsunfall schilderte, den sie verursacht habe. Dann übergab sie das Gespräch an eine angebliche Polizeibeamtin, meldet die echte Kripo.

Angebliche Tochter erzählt Horrorgeschichte von tödlichem Unfall

Die falsche Polizistin bestätigte zunächst die Unfall-Horrorgeschichte und forderte dann die 55-Jährige auf, mehrere tausend Euro als Sicherheit beziehungsweise . zur Vermeidung einer Untersuchungshaft zu bezahlen. Nachdem die Garchingerin erklärte, derzeit über kein Bargeld zu verfügen, wurde nach längerer Gesprächsdauer eine Übergabe von Wertgegenständen akzeptiert.

Garchingerin übergibt Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro

Die 55- Jährige, per Telefon immer noch mit der angeblichen Polizistin verbunden, übergab an ihrer Wohnungstür Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro an eine unbekannte Frau. Die Abholerin konnte sie vage beschreiben:etwa 30 Jahre alt, Pferdeschwanz, schwarze Jacke und schwarze Maske.

Alte Dame aus Ismaning über zwei Tage am Telefon terrorisiert

Bereits ab Montag, 7. Februar, wurde eine über 80-jährige Ismaningerin über zwei Tage hinweg von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Er behauptete, dass es zu Einbrüchen im Bereich Ismaning gekommen sei und ihre Wertsachen gefährdet seien. Sie solle deshalb vorhandenes Bargeld und Schmuck an einen Abholer übergeben.

Mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck übergeben

Die eingeschüchterte alte Dame übergab daraufhin mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck an einen Abholer. An einem weiteren Tag übergab sie noch Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die weiteren Ermittlungen führt die AG Phänomene des Polizeipräsidiums München. Diese sucht Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Mühlbach in Garching und im Bereich der Taxetstraße, Herbststraße und Gradlstraße in Ismaning Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Betrugsfällen stehen könnten? Hinweise ans Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

