„Jetzt hilft’s nix mehr“: Wirt erklärt, warum er das Schnitzel ab sofort teurer verkaufen muss

Von: Max Wochinger

„Wirt mit Leib und Seele“: Daniel Rieger kann die Preise nach eigenen Angaben nicht mehr halten. © Dieter Michalek

Der Garchinger Wirt Daniel Rieger muss wie viele Gastronomen seine Preise wegen des Ukraine-Kriegs und der Inflation erhöhen. An einem Schnitzel erklärt er, wie die Mehrkosten zustandekommen.

Garching – Inflation und Lieferprobleme befeuert von der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine: Die Preise für Lebensmittel in Deutschland steigen rasant. Wirt Daniel Rieger (45) aus Garching erklärt am Beispiel eines Schnitzelgerichts, wie sich seine Einkaufspreise entwickelt haben.

Daniel Rieger geht durch die Tischreihen seines Biergartens. Er begrüßt Gäste, plaudert und fragt, ob das Essen schmeckt. Ein richtiger Gastronom macht das so. Er sei ein „Wirt mit Leib und Seele“, sagt der Chef des Neuwirts in Garching. Seinen Gästen muss er nun aber eine unangenehme Botschaft überbringen: Speisen und Getränke im Neuwirt werden teurer. Grund dafür sind explodierende Lebensmittelpreise und gestiegene Energiekosten. „Ich kann die Preise einfach nicht mehr halten“, sagt Rieger.

„Ich habe gehofft, dass sich die Preise normalisieren“

Bisher hat er die hohen Kosten etwa für Kalbfleisch und Sonnenblumenöl nicht an seine Gäste weitergegeben. „Seit dem Frühjahr haben wir ein Riesengeschäft“, sagt er. Hochzeitsfeiern werden nachgeholt und Geburtstag gefeiert. Er wolle die Besucher nicht mit höheren Preisen in seiner Karte verschrecken. „Ich habe gehofft, dass sich die Preise normalisieren“, sagt er. „Jetzt hilft’s nix mehr.“

70 Liter Frittieröl brauche die Küche des Neuwirts jede Woche und genauso viel Speiseöl. Noch im Februar hätten zehn Liter rund 21 Euro gekostet, jetzt seien es 32, sagt Rieger. Eine Steigerung von 50 Prozent. Auch der Preis für Fleisch habe sich extrem verteuert. Wie sich die Netto-Einkaufspreise des Gastwirts verändert haben, zeigt er anhand der Kosten für ein Wiener Schnitzel .

Die Zutaten sind immer teurer geworden, jetzt kostet auch das Schnitzel mehr. © Dieter Michalek/MM

Die Lieferanten würden die gestiegenen Benzinkosten für den Transport der Waren an den Wirt weitergeben. Der Gastwirt müsse nun auch immer mehr Zeit für die Bestellung aufwenden, es gebe oft Lieferengpässe. Wie in allen deutschen Haushalten ist auch der Energiepreis für den Neuwirt in die Höhe geschossen: „Die Kosten für Strom sind um 50 Prozent gestiegen“, so Rieger. Die Betriebskosten müssten auch in die Kalkulation seiner Preise fließen.

„Auch der Bierpreis ist gestiegen“, sagt Rieger. Bisher kostet die Halbe Helles beim Neuwirt 4,10 Euro, künftig sind es 4,50. Für den Zwiebelrostbraten (bisher steht er mit 21 Euro in der Speisekarte) müssen Gäste bald 24 Euro zahlen. Das Kalbsschnitzel mit Bratkartoffeln und Marktgemüse kostet 21,90 Euro: „Eigentlich müsste ich dafür jetzt 30 Euro verlangen. Aber wer bezahlt das schon?“, fragt sich Rieger. Das Schnitzelgericht wird auf 24 Euro heraufgesetzt.

Qualität bleibt gleich

Ihm ist wichtig, künftig auch Gerichte anbieten zu können, deren Preis gleich bleibt. „Vielleicht setze ich auch mehr vegetarische Gerichte auf die Karte“, sagt der gelernte Koch. Portionen zu verkleinern oder billige Lebensmittel mit schlechterer Qualität einzukaufen, das kommt für Rieger nicht infrage. „Da drehst an der falschen Uhr.“ Das Rindfleisch komme aus der Region, versichert der Wirt, er achte auf kurze Transportwege.

Bevor Rieger wieder unter dem Blätterdach der Kastanien zu seinen Biergarten-Gästen eilt, erzählt er noch von einem Wirt aus Nordrhein-Westfalen: Der verlangt nun als Antwort auf die gestiegenen Lebensmittel- und Betriebskosten drei Euro Eintritt von seinen Gästen. „Das ist doch auch keine Lösung.“ Ein richtiger Gastronom macht das nicht.

