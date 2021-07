Kerosin-Unfall auf TUM-Campus: Alarm wurde nicht bemerkt

Grundwasser wird abgepumpt

Von Max Wochinger schließen

Als das Kerosin auf dem TUM-Campus ausgelaufen ist, wurde ein Alarm ausgelöst. Den hat nur niemand bemerkt. Die Universität will nun Abläufe anpassen. Das Grundwasser wird derweil abgepumpt.

Garching – Nach dem Kerosin-Unfall in Garching wird seit dem gestrigen Montag kontaminiertes Grundwasser abgepumpt. Nun ist bekannt, dass ein Gas-Sensor bereits früh Alarm geschlagen hatte. Nur, den Warnruf bemerkte niemand. Die TUM will jetzt Alarmabläufe anpassen.

In einem Versorgungsgebäude auf dem TUM-Campus waren bei einer Baumaßnahme über 5000 Liter Kerosin ausgetreten. Ein Großteil davon ist in Erdreich und Grundwasser gelangt. Mehrtägige Untersuchungen haben ergeben, dass sich der Schadstoff in einem „lokal begrenzten Bereich im Erdreich“ ausgebreitet hat, teilte TUM-Sprecher Klaus Becker mit. Das betroffene Areal habe eine maximale Ausdehnung von 25 bis 30 Metern. Sachverständige würden davon ausgehen, dass das Erdreich aber nicht abgetragen werden müsse.

„Die Arbeiten dauern bestimmt ein bis zwei Wochen“

Das mit Kerosin kontaminierte Grundwasser hingegen wird komplett abgepumpt. Fachfirmen haben zwei sogenannte Schachtringbrunnen angelegt. Experten sollen das oben schwimmende Kerosin mit Fließtüchern abziehen. „Die Arbeiten dauern bestimmt ein bis zwei Wochen“, sagte Christian Leeb vom Wasserwirtschaftsamt. Kosten? Bisher ungewiss.



Laut TUM und Polizeipräsidium München lässt sich der Unfall so rekonstruieren: Ende Juni erneuerte eine Firma die Pumpanlage. Sie pumpt Kerosin aus einem unterirdischen 10 000-Liter-Tank in ein Laborgebäude. Am Montag, 5. Juli, wurden dort letztmals Service-Arbeiten durchgeführt. Am Samstag, 17. Juli, löste ein am Versorgungsgebäude installierter Gas-Sensor eine Vorwarnung aus. Dieser Sensor reagiert demnach nicht auf flüssiges Kerosin, sondern auf Gase, die entstehen, wenn Treibstoff ausläuft. Das Problem: Das Kerosin entwich aus dem Gebäude, der Sensor konnte wohl nur eine unkorrekte, geringe Menge feststellen. In der Folge übermittelte der Sensor nur eine Warnung in das Labor. Bei einer „richtigen“ Warnung wird die zentrale Leittechnik alarmiert. Am 17. Juli war das Labor unbesetzt – die Vorwarnung lief ins Leere.



Kripo geht von einem technischen Defekt aus

Am Montag vergangener Woche bemerkten TUM-Angestellten, dass Kerosin ausgetreten und ins Erdreich gelangt war. Die Dimension des Schadens war da „nicht offenkundig“. Das teilte Uni-Sprecher Becker mit. Am Boden des Gebäudes habe sich „nur vergleichsweise wenig“ Kerosin befunden. Die TUM habe „unverzüglich“ die beauftragte Fremdfirma angerufen. Erst bei Untersuchungen am Dienstag, 20. Juli, wurde das ganze Ausmaß des Umwelt-Unfalls deutlich. Am Mittag erreichte die Nachricht das Landratsamt.



Die TUM will nun die Sensorik anpassen und Alarmabläufe überprüfen. „Wir müssen uns anschauen, inwieweit das System angepasst werden muss“, sagte Becker. Die Kripo indes geht von einem technischen Defekt oder einer falschen Installation der Pumpe aus. Sie ermittle weiter, um Fragen der strafrechtlichen Verantwortung zu klären.

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.