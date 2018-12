Garchinger Konzern plant größere Zentrale: Zeppelin braucht mehr Luft

Die Zeppelin-Zentrale im Hochbrücker Gewerbegebiet wird zu klein, daher plant der Konzern eine Erweiterung seines Hauptsitzes am Zeppelin-Platz 1.

Garching – Auf dem Grundstück schräg gegenüber des bestehenden Firmensitzes soll ein fünfgeschossiger Neubau für 540 Mitarbeiter entstehen. Die Pläne hat Geschäftsführer Christian Dummler dem Garchinger Stadtrat vorgestellt.

Das Gremium begrüßte das Vorhaben, auch wenn der Konzern höher plant, als es die bestehenden Vorgaben erlauben. Für Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) passt das Gebäude aber gut in das Konzept der Stadt für eine „qualitätsvolle Nachverdichtung“. Der Rathauschef sieht darin einen „attraktiven städtebaulichen Akzent“ und spricht damit offenbar für den gesamten Stadtrat.

540 Arbeitsplätze

Das Eckgrundstück an der Daimlerstraße und der Schleißheimer Straße hat Zeppelin 2017 erworben und daraufhin einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Der Gewinnerentwurf sieht einen offen gestalteten Straßenvorraum zwischen Alt- und Neubau vor, „mit viel Luft und viel Grün“, wie Dummler ausführte. Der Neubau wird ein sechststöckiges, E-förmiges Gebäude, in dessen drei nach Osten ausgerichteten Fingern auf gut 14.400 Quadratmetern 540 Arbeitsplätze entstehen. Im obersten Geschoss sollen Sonderflächen wie Besprechungsräume, entstehen, von denen die großzügige und wohl begrünte Terrasse erreichbar ist.

Eine „Aufwertung des alten Gewerbegebiets“ findet Alfons Kraft von den Bürgern für Garching, teilt aber die Einschätzung des Bürgermeisters, dass mit einer Zustimmung des Stadtrats zu diesem Bauprojekt auch Begehrlichkeiten geweckt würden. Die sieht Grünen-Sprecher Walter Kratzl schon auch, ist aber froh, mit der Zustimmung zu Höhe und Geschossflächenzahl einen „Präzedenzfall“ zu schaffen: „Ich hoffe auf Nachahmer, die animiert werden, auch was Gescheites hinzustellen.“ Grundsätzlich positiv sieht auch Bastian Dombret das Bauvorhaben. Der FDP-Stadtrat wollte aber zur Parkplatzsituation noch ein paar Konkretisierungen: Seiner Überschlagsrechnung nach wären bei 75 geplanten Stellplätzen für 540 Mitarbeiter „knapp 15 Prozent Autofahrer vorgesehen, wenn auch noch ein paar Parkplätze für Besucher freigehalten werden“. Auf Dombrets Frage, wie hoch denn der Autofahreranteil heute sei, ließ sich Dummler nur ein verschmitzes „höher“ entlocken.

Doch Zeppelin erweitert gerade auf dem bestehenden Firmensitz die Tiefgaragen und unternimmt aktuell schon Einiges in Sachen Mobilität, etwa eine MVG-Mietradstation, Car-Sharing-Angebote und auch eine firmeneigene Mitfahrzentrale.

Ins vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren will der Garchinger Bauausschuss zeitnah einsteigen, damit dem geplanten Bezug in etwa vier Jahren nichts im Wege steht. Denn das Unternehmen wächst stetig, etwa 40 neue Mitarbeiter kommen pro Jahr allein in der Zentrale in Garching hinzu. Weltweit beschäftigt der Konzern 8000 Mitarbeiter an 190 Standorten in 135 Ländern und erwirtschaftet einen Umsatz von 2,75 Milliarden Euro.