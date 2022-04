„Lasst uns erst das im Norden bauen“: Vorerst keine weiteren Flächen für Windräder

Grünen-Antrag abgelehnt

Die Stadt Garching weist keine weiteren Flächen für Windräder aus. Erst will man das im Norden realisieren. Doch das Projekt stockt.

Garching – Dem Drängen der Grünen, rasch weitere Flächen für mögliche Windkraftanlagen auszuweisen, hat der Garchinger Stadtrat nicht stattgegeben. Weitere Standorte bedürfen einer gründlichen Aufbereitung.

„Ich bin kein Windradgegner“, stellte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) fest. Er halte diese Energieform angesichts des geringeren Flächenverbrauchs sogar für sinnvoller als PV-Anlagen. Er betonte aber auch: „Lasst uns erst einmal das Windrad im Norden bauen.“ Daraus könne man lernen und eventuelle Fehler vermeiden, um ein etwaiges weiteres Windrad schneller bauen zu können.

„Das kostet wieder wertvolle Monate“

Denn derzeit stockt es im Norden der Stadt. Die Firma Ostwind aus Regensburg, die gegenüber des Forschungscampus zwischen Garching und Dietersheim ein 250 Meter hohes Windrad errichten will, stößt auf Probleme. Grund dafür ist eine negative Stellungnahme der Deutschen Flugsicherung (DFS), auf deren Grundlage das Landratsamt den Antrag auf Vorbescheid für die luftfahrtrechtliche Vereinbarkeit ablehnte. Sind diese Schwierigkeiten, die zwischen Ostwind und dem Landratsamt geklärt werden müssen, aus dem Weg geräumt, folgt das spezielle artenschutzrechtliche Gutachten (saP). „Es vergehen weitere eineinhalb Jahre, bis es überhaupt los geht“, kritisierte Hans-Peter Adolf (Grüne). Das dauert viel zu lange, finden die Grünen. Daher solle der Stadtrat einen Beschluss für weitere Standorte fassen und nicht erst den Weg über den Bauausschuss und dann wieder zurück in den Stadtrat, als das letztlich beschließende Gremium, gehen. „Das kostet“, so die Grünen, „wieder wertvolle Monate.“



Ihr Antrag aus dem März diesen Jahres zielt darauf ab, sofort weitere Flächen im Zuge einer Flächennutzungsplan-Änderung auszuweisen, „wir haben diese potenziellen Flächen ja bereits vorliegen“, sagte Adolf. Das entsprechende Gutachten stamme aus dem Jahr 2011. Doch seither, bemängelte Adolf, habe sich nichts getan. „Doch, hat sich sehr wohl“, entgegnete Bauamtsleiter Klaus Zettl, denn aus diesem Gutachten ging eben nun das nördliche Windrad hervor, man habe von Seiten der Verwaltung alle Arbeiten hierzu geleistet, „nun können wir nichts mehr beschleunigen“.

„Wir sind da schon dran und aktiv“

Den Vorwurf der Untätigkeit wies Bürgermeister Gruchmann zudem von sich und verwies darauf, dass er bereits Grundstückseigentümer kontaktiert habe, ob sie ihre ablehnende Haltung gegenüber einem Windrad von vor zehn Jahren weiterhin aufrecht erhalten wollen. „Wir sind da schon dran und aktiv“, sagte Gruchmann. Auch die Fraktionen von SPD, CSU, UG, BfG und FDP sehen den Bauausschuss als das richtige Gremium, in dem eine umfassende Aufbereitung des Themas erfolgen soll. So will sich Alfred Biersack (CSU) nicht auf den von den Grünen ins Auge gefassten Standort südlich des Schleißheimer Kanals festlegen, da „dieser nur 600 Meter von der Dirnismaninger Bebauung liegt“. Andere Standorte, etwa in der Nähe des Mallertshofer Holzes, würden ein Naturschutzgebiet tangieren, „das könnten die Grünen aber durchaus doch auch ins Auge fassen“, so Biersack.



Für Norbert Fröhler (BfG) stellt sich die grundsätzliche Frage, ob sich Windkraft in Garching denn überhaupt eigne. Und: „Ohne einen konkreten Betreiber macht das sowieso keinen Sinn.“ Und für Ulrike Haerendel (SPD) müssten nicht nur die in dem zehn Jahre alten Gutachten aufgezeigten Standorte neu beurteilt werden, sondern auch in Bezug auf das erarbeitete und demnächst vorgestellte Klimaschutzkonzept gesehen werden.



Gegen drei Grünen-Stimmen votierte der Stadtrat für die Verweisung in den Ausschuss, es bestünde kein Grund zur Panik, sagte Joachim Krause (SPD), wie sie hier von den Grünen zur Schau getragen würde.

