„Leicht ist es nicht“: Traditionsmetzgerei schließt nach 54 Jahren

Metzgerei Karl

Die Traditionsmetzgerei Karl in Garching hat geschlossen. Wieso, erklärt der Inhaber hier. Er sagt: „Das Paket stimmt nicht mehr.“

Garching – Kurz nach Mittag war Schluss. Die letzte Wurst ging am vergangenen Samstag in der Metzgerei Karl in Garching über die Theke. Nach 54 Jahren hat Inhaber Hermann Karl die Traditionsmetzgerei zugesperrt.

Es waren nicht nur wirtschaftliche Gründe, die ihn zu dem Entschluss getrieben haben, auch wenn Karl die Konkurrenz der Supermärkte immer stärker zu spüren bekommen hat. „Da nimmt man beim Discounter halt auch sein Fleisch an der SB-Theke oder die abgepackte Wurst aus dem Kühlregal mit und fährt nicht noch extra beim Metzger vorbei“, sagt der 51-Jährige. Seine Eltern haben die Metzgerei 1969 gegründet, im Alter von 15 Jahren lernte Karl das Handwerk, 1998 übernahm er den Betrieb.

+ Traurige Nachricht: „Leider hat es mit einer Nachfolge nicht geklappt“, steht auf dem Zettel an der Eingangstür. © Sabina Brosch

„Metzger sein ist ein wunderbarer Beruf“, sagt Karl, aber „das Paket stimmt nicht mehr“. Das Paket ist in dem Fall der fehlende Nachfolger, die nicht mehr funktionierenden Lieferketten, die drastisch gestiegenen Kosten für die Produktion und Energie, aber auch die immense Arbeitsbelastung. Mit 51 Jahren, da arbeitet man einfach nicht mehr tage-, wochen- oder monatelang zehn bis zwölf Stunden am Tag. Kamen Cateringaufträge mit dazu, waren es oft bis zu 80 Stunden die Woche, erzählt Karl. „Das schlägt sich in der Gesundheit nieder.“

Den letzten Auszubildenden hatte er vor 20 Jahren, voriges Jahr hat ihn nun auch sein Metzger verlassen, der ihn bis dahin unterstützte. „Meine einzige Hilfe ist fleißig, aber mit ihm alleine ist das Arbeitspensum nicht zu schaffen.“ Es fehlte auch die Perspektive, dass eines der drei Kinder in den Beruf nachrückt, sie haben sich alle beruflich anders orientiert. „Sie hatten ja mich vor Augen, und das will heute kaum noch jemand leisten. Ich mache keinem einen Vorwurf.“

Vom Inhaber zum Mitarbeiter

Sie hätten alles versucht, einen Nachfolger zu finden. Anzeigen in Fachzeitungen, die Fleischerschule, eine mögliche Beteiligung am Geschäft oder die Übernahme – niemand hat sich gemeldet.

Im November trafen Herrmann Karl und seine Frau Rosemarie die Entscheidung, dass es Zeit ist, einen Schlusspunkt zu setzen. Sein Personal habe allesamt neue Anstellungen gefunden, da hat sich Karl selbst drum gekümmert. Seine eigene Zukunft hat er auch gesichert, er wird bei einem anderen Metzger weiterarbeiten, „nicht mehr selbstständig und viel weniger Stunden“. Sein Inventar, die Maschinen, die Theken, Kühlanlagen, das alles will er verkaufen. „Ich habe abgeschlossen“, sagt Karl. „Leicht ist es aber nicht.“