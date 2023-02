Liegestuhl-Projekt: Junge Künstler auf den Spuren Franz Marcs

Von: Sabina Brosch

Die jungen Künstler bei der Arbeit. Ihr Werk wird auf einem Liegestuhl zu sehen sein. © sab

Kinder aus der Garchinger Asylunterkunft beteiligen sich am Liegestuhl-Projekt des örtlichen Kunstvereins. Sie haben einen Stuhl gestaltet - mit Motiven von Franz Marc.

Garching – Shazad, Nrusima, Fatema oder Shabab lauten einige Namen unter dem bunten Bild, auf dem zwei Schafe und eine schlafende rote Katze zu sehen sind. Es ist eine Kombination von zwei Bildern des deutschen Expressionisten Franz Marc. Gemalt von Kindern und Jugendlichen aus der Garchinger Asylunterkunft.

Mehr als ein Dutzend Kinder und Jugendliche beteiligten sich mit „ihrem“ Marc an dem Projekt „Garchinger Liegestuhlkunst“ des Kunstvereins KunstKompass. Der hat in diesem Jahr dazu eingeladen, Motive ihrer Lieblingsmaler auf Stoff zu malen, der dann imprägniert und auf Liegestühlen aufgezogen wird.

Stühlewerden versteigert

Die jungen Künstler hätten sich mit Marc auch fast keinen besseren aussuchen können. Marc, dessen „Blaues Pferd I“ eines der am häufigsten reproduzierten Bilder der jüngeren Kunstgeschichte ist, hat stets dafür plädiert, mehr auf seine Empfindungen zu hören. Das Innere sollte sich auf der Leinwand wiederfinden, jeder Mensch sei ein Künstler. Die Idee, die Kinder und Jugendlichen der Asylunterkunft für das Kunstkompass Projekt zu gewinnen, kam aus dem Integrationsbeirat, der auch die Acrylstifte zur Verfügung stellte. Katharina Kreppold von der Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas holte die Genehmigungen beim Landratsamt ein und hängte die Plakate auf. „Die jungen Maler legten sofort los, malten selbstständig und konzentriert und stimmten sich gegenseitig mit den Farben ab“, sagt Annette Hülsmann vom Integrationsbeirat.

Am 13. Mai sind alle 70 Stühle, die von Garchinger Bürgern, Schulen, Kinder- und Senioreneinrichtungen, Vereinen und Mitgliedern des KunstKompasses bemalt wurden, bei einer Vernissage am Rathausplatz zu sehen. Die Exponate bleiben sechs Wochen stehen und können genutzt werden. „Sie sollen einladen, Platz zu nehmen, eine Pause zu machen, ein Gespräch zu führen oder einfach nur, Garching neu zu erleben“, sagt KunstKompass Vorstand Ursula Busch. Wie bereits im Jahr zuvor bei der Stelen-Aktion, werden die Stühle am 24. Juni versteigert und der Erlös geht an eine gemeinnützige Garchinger Einrichtung. SABINA BROSCH