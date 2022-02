Lkw-Unfall auf A9: Container verhakt sich in Schilderbrücke - Anlage muss jetzt weg

Von: Max Wochinger

Unglücksstelle an der A9: Der Lkw mit dem abgerissenen Container-Deckel. © PP München

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen an der Anschlussstelle Garching. Die Schilderbrücke muss nun mit einem Schwerlastkran abgebaut werden.

Garching - Auf der A9 hat sich am Montagmorgen der Abfallcontainer auf einem Lkw in einer Schilderbrücke verkeilt. Der Unfall ereignete sich an der Anschlussstelle Garching, in Fahrtrichtung Nürnberg. Die Schilderbrücke muss nun mit einem Schwerlastkran abgebaut werden.

Kurz nach der Anschlussstelle klappte der Hydraulik-Deckel des Abfallcontainers auf, meldete die Autobahnpolizei Freising. „Wir vermuten einen technischen Defekt am Container“, so Polizeihauptkommissar Thomas Jungmann. Der 50-jährige Lastwagenfahrer aus München fuhr unbehelligt weiter und krachte mit dem Container-Deckel in die Schilderbrücke. Der Lkw rollte einige Meter weiter, die Abdeckung blieb in der Schilderbrücke hängen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Schaden an der Schilderbrücke beläuft sich auf rund 100.000 Euro

Rettungskräfte konnten den Deckel bergen. Zudem wurden Signalanzeigen entfernt. Der Schaden an der Schilderbrücke beläuft sich auf rund 100.000 Euro, meldete die Autobahnpolizei. Später am Montag stellte sich heraus, dass die Statik der Brücke mangelhaft sei, die komplette Anlage muss abgebaut werden.

Dazu wird die Fahrbahn wohl komplett gesperrt, sagte Thomas Jungmann. Wegen der Größe der Schilderbrücke komme ein Schwerlastkran zum Einsatz. Die defekte Brücke muss dann auf einen Tieflader gehoben werden. Um den Verkehr nicht zu sehr zu beeinträchtigen, soll der Abbau in den Nachtstunden stattfinden.

Stau: zwei Kilometer

Bereits am Vormittag staute sich der Verkehr auf rund zwei Kilometer. Der Verkehr wurde zur Bergung des Deckels auf zwei von fünf Spuren geleitet.