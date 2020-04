Mehr Platz an Grundschulen: So soll es klappen

Garching braucht mehr Grundschul-Plätze. Jetzt hat sich der Stadtrat entschieden, wie diese Kapazitäten geschaffen werden sollen.

Garching – Die Grundsatzentscheidung über den Standort der Erweiterung der Grundschule in Garching ist gefallen. Rund 3,8 Millionen Euro steckt die Stadt in den zweigeschossigen Neubau in Holzmodulbauweise. Der Platz wird gebraucht. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) prognostizierte sowohl für die Grundschule Ost und West steigende Schülerzahlen. Die Verwaltung prüft nun, wie der zusätzliche Bedarf auch im Hinblick auf die Nachmittagsbetreuung mit 100 zusätzlichen Plätzen (vier Gruppen) durch eine Erweiterung der Grundschule West gedeckt werden kann.

Grundsätzlich kann der errechnete Flächenbedarf von 721 Quadratmetern in verschiedenen Varianten umgesetzt werden: eine Überbauung des Lehrerparkplatzes, ein ein- und zweigeschossiger Neubau auf dem bisherigen Allwetterplatz oder als zweigeschossiger Neubau in Verlängerung des bestehenden Schulkomplexes an der westlichen Grundstücksgrenze. Alfons Kraft (Bürger für Garching) betonte zwar weiterhin, dass die Parkplatzüberbauung die geringste Versiegelung bedeute, dann könne jedoch das geforderte Raumprogramm nicht erfüllt werden. Die Kosten steigen aufgrund der Statik für die Aufständerung, zudem sei die Abgrenzung zur Mittelschule nicht mehr gegeben, betonte die stellvertretende Bauamtsleiterin Olga Stein. Auch Hans-Peter Adolfs Anregung, das Gebäude zu verbreitern und um 90 Grad zu drehen, sei laut Stein zwar nicht ausgeschlossen, aber sehr kostenintensiv. „Dann gibt es keine abgeschlossenen Bereiche mehr für Grund- und Mittelschüler und auch der komplette Pausenhof ist weg“, so Bauamtsleiter Klaus Zettl.

Es setzte sich einstimmig der westliche Standort durch, „wo sich bereits die Interims- Container bewährt haben“, so Gruchmann. So bleibt auch der Allwetterplatz erhalten, zudem kann die Baustelle vom laufenden Schulbetrieb abgegrenzt werden. Das Gebäude kann auch als Lärmschutz dienen. Immer wieder gebe es hier Beschwerden der Nachbarn, die demnach sogar eine Schließung des Spielplatzes gefordert hatten. „Der Spielplatz würde dann im südlichen Teil des Grundstückes umgesetzt und damit wäre auch dieses Problem gelöst“, sagte Gruchmann. Außerdem ist das Klettergerüst durch das Umsetzen besser für die Pausenaufsicht einsehbar. Ein weiterer „Nebeneffekt“, sodass auch die Schulleitung diese Variante als die pädagogisch beste Lösung erachtet. Die geschätzten Kosten liegen bei 3,8 Millionen Euro.