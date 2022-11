Mercedes-Lieferwagen fährt gegen 62-Jährigen: Erneut Verkehrsunfall mit einem Radfahrer

Polizeibericht

Von Max Wochinger schließen

Ein Lieferwagen-Fahrer hatte beim Abbiegen in Garching den 62-Jährigen auf dem Rad übersehen. Der musste ins Krankenhaus.

Garching - Auf der Münchner Straße in Garching ist es zu einem Unfall mit einem Radfahrer gekommen. Am späten Dienstagnachmittag war ein 37-Jähriger aus dem Landkreis mit seinem Mercedes-Lieferwagen in südliche Richtung unterwegs.

Laut Polizei wollte er im Ortsteil Dirnismaning links in eine Einfahrt abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 62-jährigen Radfahrer, er war in Richtung Norden auf einem Radfahrstreifen geradelt.

Radfahrer musste leicht verletzt ins Krankenhaus

Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, er musste mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden sei nach Aussagen der Polizei nicht entstanden.

Erst vergangene Woche hatte ein Rentner in Ismaning einen dreijährigen Jungen auf seinem Tretroller überfahren. Der wurde dabei unter den Opel gezogen. Zwei Wochen vorher war in Oberschleißheim ein Mercedes mit einem Radfahrer zusammenkracht - der hatte keinen Helm getragen.