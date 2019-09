BMW crasht mit Maserati: 25-Jähriger wird über Kreuzung geschleudert - und stirbt sofort

In Garching ist bei einem Unfall mit einem BMW und einem Maserati ein junger Mann getötet worden. Drei weitere wurden verletzt. Der Crash geschah an einer funktionierenden Ampel.

Update vom Montagmittag: Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 25-jährigen Münchner. Er war mit in dem BMW gesessen. Dessen 24-jähriger Fahrer, ebenfalls aus München, wollte nach ersten Erkenntnissen auf dem mittleren Fahrstreifen der B 471 die Kreuzung mit der Münchner Straße von Garching kommend queren.

Gleichzeitig fuhr aber ein 18-Jähriger Maserati-Fahrer aus dem Raum Karlsruhe auf der Münchner Straße von Hochbrück Richtung Ismaning in die Kreuzung und wollte diese ebenfalls auf dem mittleren Fahrstreifen queren. Mit im Auto saß ein 24-Jähriger aus Bochum.

Schwerer Unfall in Garching: Die Ampel funktionierte

Obwohl die Ampel, die die Kreuzung regelt, nach ersten Erkenntnissen der Polizei voll funktionsfähig war, rauschten beide Fahrzeuge in die Kreuzung. Der Maserati prallte frontal in die rechte Seite des 3er BMW Coupé, schleuderte über die Kreuzung und überschlug sich, als er auf den Randstein einer Verkehrsinsel traf.

Der BMW schleuderte über die Kreuzung und kam auf einer nahen Wiese zum Stillstand. Dabei wurde der Beifahrer laut den Ermittlern aus dem und unter das Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber in die Klinik. Die Insassen des 459-PS-Maserati wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind Schrott, den Schaden schätzt die Polizei auf 120.000 Euro. Nun muss ein Gutachter klären, wer wie viel Schuld an dem Unfall trägt, welche Faktoren dazu beitrugen und wie es zu dem Frontal-Crash kommen konnte. Die Ermittlungen dauern an. Erkenntnisse auf Drogen- oder Alkoholeinfluss gibt es laut Polizei bisher nicht.

Erstbericht:

Garching - Der Notruf in der Leitstelle ging am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein: Zwei Autos waren nahe der Auffahrt zur A9 bei Garching kollidiert. Die Kreuzung der Münchner Straße mit der B471: ein Trümmerfeld.

Garching: Tödlicher Unfall mit BMW und Maserati

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, kam für den Beifahrer des beteiligten BMW jede Hilfe zu spät. Er war laut Feuerwehr unter dem Fahrzeug eingeklemmt, das durch den Unfall über eine Verkehrsinsel fast 40 Meter weit in eine angrenzende Wiese geschleudert war. Nach ersten Informationen war der Mann Mitte zwanzig. Er war sofort tot.

+ Unter diesem BMW starb dessen Beifahrer, ein junger Mann Mitte 20. © Thomas Gaulke - FIRE Foto / Thomas Gaulke

Das zweite Fahrzeug, offenbar ein Maserati, schleuderte, überschlug sich und kam schwer demoliert auf dem Dach zum Liegen.

Unfall auf der B471 bei Garching: Drei weitere Insassen verletzt

Drei weitere Menschen saßen in den beiden Unfallautos mit Münchner Kennzeichen. Eine Person wurde laut Polizei schwer verletzt, zwei weitere leicht. Ein ausführlicher Nachbericht der Einsatzkräfte steht noch aus. Derzeit gibt es noch keine offiziellen Angaben zu Unfallursache und Unfallhergang an der Kreuzung, die eigentlich durch eine Ampel geregelt wird. Zur Klärung der Schuldfrage ist unter anderem ein Unfallgutachter beauftragt worden.

Die Feuerwehr Garching war mit 19 Kräften vor Ort, sicherte und räumte die Unfallstelle und übernahm die Ausleuchtung eines Landeplatzes für einen Rettungshubschrauber. Der Einsatz zog sich bis in den Vormittag und war gegen 8.30 Uhr beendet.

