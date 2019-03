Garchings neuer Kulturreferent Thomas Gotterbarm hat ehrgeizige Ziele

Nach 22 Jahren hat Garching einen neuen Kulturreferenten: Thomas Gotterbarm folgt auf Wolfgang Windisch - und hat ehrgeizige Ziele.

Garching – Eigentlich könnte Thomas Gotterbarm noch bis Montag genüsslich die Beine hochlegen. Sein Dienst bei der Stadt Garching beginnt erst am 1. April. Doch zwei Monate Pause machen, nachdem er Anfang Februar seine Schlüssel am Münchner Gasteig zurückgegeben hat, das ist nicht seine Art. Schon jetzt schaut er daher regelmäßig im Garchinger Theaterzelt vorbei. Und leisten kann er sich einen Kaltstart auch nicht – zumindest nicht bei seinem ambitionierten Ziel.

„Ich will, dass jeder Garchinger mindestens ein Mal im Jahr zu einer Kulturveranstaltung kommt“, sagt der 52-Jährige selbstbewusst. Eine Herausforderung, schließlich ist München mit seinem üppigen Kulturprogramm nur eine U-Bahn-Fahrt entfernt – und Garching „ein bisschen eine Schlafstadt“. Das sei keinesfalls Kritik an seinem Vorgänger Wolfgang Windisch, der sich nach 22 Jahren als Kulturreferent in den Ruhestand verabschiedet, sondern der Nähe zur Landeshauptstadt geschuldet. Dennoch habe die Schlafstadt bis nach München gestrahlt. „Man schaut vom Gasteig aus auch ins Umland. In Garching war Kultur gut gestaltet“, lobt Gotterbarm, der seit 2006 in Garching wohnt.

Scharf auf den Posten als Kulturreferent in Garching sei er nie gewesen. Dann fragte ihn Bürgermeister Dietmar Gruchmann, ob er sich es vorstellen könne. „Ich hatte zwei Wochen schlaflose Nächte“, erzählt der zweifache Vater. Schließlich arbeitete er 18 Jahre im Veranstaltungsmanagement am Gasteig. „Ich wäre wohl bis zur Rente geblieben, wenn nicht Garching das Angebot gemacht hätte.“ Der entscheidende Ausschlag: „Ich kann die Stadt, in der meine Familie lebt, mitgestalten.“

Garching: Thomas Gotterbarm ist in der Stadt bekannt

Wobei sich Thomas Gotterbarm von Freunden einiges anhören musste, schließlich hat er mit 52 Jahren einen sicheren Job im Öffentlichen Dienst aufgegeben. „Aber man muss auch mal was Neues ausprobieren. Sonst kann man sich geistig in den Ruhestand versetzen“, sagt er und lacht. „Ein Wechsel ist eine Verjüngung.“

Gotterbarm fühlt sich nicht wie 52 – und wirkt auch nicht so. Er ist immer auf Achse. „Am Gasteig war ich eigentlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche eingespannt.“ Daneben war er lange im Elternbeirat der Grundschule Garching Ost, hat vor zwei Jahren intensiv beim Schülerlotsenprogramm mitgearbeitet, und ist mittlerweile im Elternbeirat des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Hier will er sich künftig zurückhalten, um einen Interessenskonflikt zu vermeiden. Darüber hinaus „ist die Familie mein Verein“.

Garching: Vereine sollen alle ins Bürgerhaus kommen

Für diesen Verein hat er nun mehr Zeit, wenn es die Arbeit zulässt. Denn schon in den Tagen vor seinem Amtsantritt tingelt der künftige Kulturreferent durch das Theaterzelt und regelt dann auch erste Angelegenheiten, wenn Wolfgang Windisch nicht zugegen ist. Mit seinem Vorgänger pflegt Gotterbarm ein gutes Verhältnis. „Er macht ’ne super Übergabe. Ich bin froh, dass da jemand ist, der sich nicht denkt: nach mir die Sintflut.“

Froh ist der 52-Jährige auch, dass die Garchinger Kultur auf einem soliden Fundament steht. Das will er nun weiterentwickeln, die Vereine im neuen Bürgerhaus mehr einbinden. Nur so könne er das Ziel, jeden Garchinger für die städtische Kultur zu begeistern, auch verwirklichen. „Das klappt nicht, wenn man nur auf eingekaufte Kultur setzt.“ Gotterbarm setzt auf seine Erfahrungen vom Gasteig. Bei 60 Veranstaltungen im Jahr sei es doch „gelacht, wenn wir da nicht noch alle Vereine unterbekommen“.

Garchinger Kultur: Die Qualität muss stimmen

Zudem gebe es in Garching perfekte Voraussetzungen für abwechslungsreiche Auftritte: den kulturellen Mix in der Kommune. „Diesen Schatz muss man ausnutzen.“ Gotterbarm schwebt vor, den Garchingern die verschiedenen kulturellen Hintergründe näher zu bringen und die Kultur in der Stadt so breiter aufzustellen. Dabei will sich der 52-Jährige gar nicht auf ein bestimmtes Genre wie Musik oder Kabarett festlegen, sondern Neues ausprobieren. Nur eines ist wichtig: „Die Qualität muss stimmen.“ Sonst könne auch ein bekanntes Stück wie die Zauberflöte „richtig grottig“ sein.

Mit seinem Amtsantritt am Montag beginnt Thomas Gotterbarm schon mit der Planung für 2020. Ein gutes Kulturprogramm brauche ein Dreivierteljahr Vorlauf. Die Vereine in der Stadt haben also die Möglichkeit, ihre Wunschtermine zu hinterlegen. Damit vielleicht schon nächstes Jahr alle Garchinger mindestens einmal ins Bürgerhaus strömen. Mindestens.

