Neues Semester: VHS Nord startet mit neuem Programm im Neubau durch

Von: Nico Bauer

Teilen

1514 Veranstaltungen hat das Team um VHS-Leiter Lothar Stetz für das kommende Semester zusammengestellt. © Gerald Förtsch

Die VHS Nord präsentiert ihr neues Programm und bezieht in Garching den lang ersehnten Neubau. Das Angebot ist gewohnt umfangreich.

Landkreis – Dieses Semester wird alles anders. Bei der Vorstellung des neuen Programms der VHS Nord für die Kommunen Garching, Ismaning, Unterföhring und Unterschleißheim war erstmals der Garchinger Neubau Teil der Planung. VHS-Leiter Lothar Stetz zeigte sich stolz, dass man nun gute Voraussetzungen in allen vier Mitgliedskommunen habe.

Mit dem Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Heckl, dem Direktor des Deutschen Museums, wird der Neubau in Garching quasi eröffnet. „Das hätte auch ganz anders laufen können“, sagte Stetz. „Ich bin dem Garchinger Stadtrat und dem Bürgermeister sehr dankbar. Sie haben an dem Bau trotz der Pandemie festgehalten.“ Der VHS-Leiter erinnerte noch einmal an die Raum-Probleme in Garching, von der fehlenden Werkstatt bis zum nicht vorhandenen Vortragsraum im alten Rathaus. „Dort war alles schon sehr veraltet“, sagt Stetz, „deshalb waren wir in Garching sehr zerstückelt. Nun haben wir aber eine extrem positive Entwicklung.“ Dennoch war das Gebäude „in den 70er Jahren unsere Keimzelle, die zurecht groß gefeiert wurde“.

„Eine extrem positive Entwicklung“ ist der Neubau in Garching für die VHS. © förtsch

Das neue Semester Frühjahr/Sommer hat aber nicht nur räumlich Neues zu bieten. Es umfasst 1514 Veranstaltungen mit 551 Dozenten. Derzeit wird das Programmheft mit einer Auflage von 52 000 Exemplaren in den vier Mitgliedskommunen verteilt. „Wir sind mit unseren 21 hauptamtlichen Mitarbeitern ein mittelständisches Unternehmen“, betonte Stetz, der Leiter der zweitgrößten Volkshochschule Oberbayerns (hinter der Stadt München). Das Programm ist gewohnt breit aufgestellt. So gibt es weiterhin für 30 Euro das Abo für 150 Vorträge. Dazu kommt die Besonderheit, dass finanziell schwache Personen mit entsprechendem Nachweis (Arbeitslosengeld 2, Asylbewerber) kostenlos an den Kursen teilnehmen können. Die Weiterbildung steht so allen sozialen Schichten zur Verfügung. Neben Bewegung, beruflicher Bildung gibt es 23 Sprach-Kurse, bei denen mit Koreanisch, Persisch und Thailändisch drei Neulinge dabei sind. Es gibt auch etwas andere Vorträge wie „Oh, wie der nervt! Umgang mit schwierigen Menschen“. Und die VHS Nord richtet sich nach den Geschmäckern ihrer Kunden, wie Maria Geier, Leiterin des Bereichs Gesundheit, erklärte. So können Gruppen von acht bis zehn Personen Wunsch-Kochkurse organisiert bekommen.

Mit dem neuen Programm hofft man auf einen großen Schritt hin zur alten Normalität vor der Pandemie. „Wir haben etwa ein Drittel unserer Teilnehmer verloren“, sagte Stetz. Gerade der Gesundheitsbereich hätte große Einbußen erlebt. Einen Abschied hat in diesem Semester das legendäre Heft „Foto Art“, das künftig durch das Internetangebot „Fotopuls“ auf der VHS-Internetseite ersetzt wird. Im großen Programmheft werden die Basisinformationen weiterhin gegeben. Der Bereich Foto kehrt mit seinen Kursen quasi an den Geburtsort Garching zurück. In dem neuen Gebäude gibt es unter anderem ein Atelier. Die hybriden Angebote von Vorträgen und Kursen werden wohl dauerhaft bleiben. „Wir haben da viel investiert“, sagt Stetz. Mit der Beibehaltung eines großen Programms habe man den Künstlern geholfen „und dazu helfen unsere hochwertigen Videoaufnahmen als Bewerbungsmaterial für andere Auftritte“.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.