Pizzabote übersieht Radfahrer - dieser stürzt schwer

Am Dienstagabend hat sich ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pizzalieferant in Garching ereignet, der Radler musste ins Krankenhaus.

Garching - Ein Pizzalieferant hat am Dienstagabend einen Fahrradfahrer in Garching übersehen, dieser musste daraufhin ins Krankenhaus. Der 56-jähriger Garchinger war mit seinem Rennrad auf der Niels-Bohr-Straße unterwegs, meldet die Polizei. Er bog nach links in die Telschowstraße ab. Der 42-jähriger Pizzabote aus München übersah den vorfahrtsberechtigten Mann auf seinem Rad. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte schwer. Laut Polizei verhinderte der Fahrradhelm schlimmere Verletzungen.

Rettungswagen brachte Mann ins Krankenhaus

Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer leicht verletzt in ein Münchener Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Autofahrer erhält nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, meldet die Polizei.

