Garching: Pläne für ein Schwimmbad in der Kommunikationszone

Garching ist eine Unistadt. Aber sie hat kein Hallenbad. Das soll sich bald ändern.

Garching– Die Stadt Garching soll ein neues Schwimmbad bekommen, darin ist sich der Stadtrat einig. Nun liegt ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch, wie das Bad aussehen könnte. Und es kursieren erste Baukosten.

Das letzte Garchinger Hallenbad hatte, vorsichtig ausgedrückt, seinen eigenen Charme. In einem winzigen Becken in einem fast ebenso winzigen Raum der damaligen Hauptschule haben Generationen von Schülern Schwimmen gelernt. Im Jahr 2003 wurde das stark sanierungsbedürftige Lehrschwimmbecken geschlossen. Seither müssen Grundschüler aus Garching zum Schwimmunterricht in die umliegenden Hallenbäder fahren, sofern sie dort überhaupt Platz finden.

Das soll sich ändern – darin ist sich der Stadtrat einig. Auseinander gingen die Meinungen zuletzt jedoch über die Dimension des Neubaus: Vom reinen Lehrschwimmbecken bis zum großen Freizeitbad reichten die Vorschläge. Nachdem nun aber eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Fraktionen beratschlagt hat, steht ein erstes Konzept für ein neues Hallenbad, das der Stadtrat jetzt einstimmig verabschiedet hat.

Konkret soll das Bad über eine Wasserfläche von rund 500 Quadratmetern und drei Becken verfügen. Erstens ein 25 Meter langes Sportschwimmbecken mit fünf Bahnen und seitlichem Einstieg. Zweitens ein Lehrschwimm- und Kursbecken, etwa zwölf mal zehn Meter lang, eventuell mit Hubboden. Und drittens: ein 40 Quadratmeter großes Kleinkinderbecken mit einer Wassertiefe von 20 bis 40 Zentimetern. Optional könne eine Textilsauna dazukommen, sagte Thomas Meier vom Büro GMF aus Neuried, das die Stadt berät. Eine große Saunalandschaft sei in Garching indes nicht sinnvoll. Und auch einen Sprungturm und ein Restaurant soll es wegen des einhergehenden Personalbedarfs nicht geben, sagt er, der das anvisierte Modell als „familienorientiertes Sportbad“ bezeichnete. Die Analyse seines Büros habe ergeben, dass eine solche Einrichtung an diesem Standort mit 80 000 Besuchen im Jahr rechnen könne. Rund 10 000 Besuche davon würden auf Schulen und Vereine entfallen. Bei der Suche nach einem Standort habe sich gezeigt, dass die im Neubaugebiet Kommunikationszone vorgesehene Fläche ausreiche, sagte Meier.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) ergänzte, dass auf dem Grundstück sogar Platz für spätere Erweiterungen sei, etwa ein Außenbecken oder eine „Sauna wie in Unterschleißheim“. Die Baukosten schätzte Meier auf „acht, neun bis vierzehn, fünfzehn Millionen Euro“. Wobei er betonte: „Das ist die Summe, wenn Sie es jetzt bauen. Wie das in fünf Jahren aussieht, lässt sich kaum sagen.“ Der jährliche Zuschuss für ein Hallenbad dieser Größenordnung belaufe sich auf rund 400 000 Euro.

Das sei ein „ordentlicher Brocken“, sagte Stadtrat Werner Landmann (Grüne). „Aber ich denke, dass eine Kommune unserer Größe das schultern kann und sollte.“ Ähnlich äußerten sich Vertreter anderer Fraktionen; auch Joseph Euringer von den Bürgern für Garching (BfG), die das Thema durch einen Antrag auf die Agenda gebracht hatten, zeigte sich zufrieden. Nun soll die Stadtverwaltung bis Herbst „ein mögliches Finanzierungs- und Betreiberkonzept“ erarbeiten. Dabei wird sie auch Gespräche mit der Technischen Universität München (TUM) führen. Deren Präsident Wolfgang Herrmann hatte bei seinem jüngsten Besuch im Stadtrat bekräftigt, dass seine Hochschule sich eine Beteiligung an dem Schwimmbad vorstellen könne. Patrik Stäbler