Plötzlich fehlen 86 Betreuungsplätze: Krippe und Kindergarten schließen im September

Von: Sabina Brosch

Teilen

Einen Nachfolger gilt es nun für den Betreiber der Wichtel-Akademie zu finden. Ansonsten stehen ab September 86 Kinder ohne Betreuungsplatz da. © sab

Die Krippe und der Kindergarten auf Garchinger Forschungscampus schließt im September. Die Stadt sucht nun nach einer Lösung.

Garching – Die Nachricht schlug ein „wie eine Bombe“ – so formulierte es zumindest Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann. Die Krippe und der Kindergarten auf dem Forschungscampus schließen ab September. Und noch ist kein Nachfolge-Betreiber gefunden.

Eingebettet in die Institute des Forschungszentrums und der TU München liegt die Wichtel-Akademie mit ihren Gruppen Drachennest, Räuberhöhle, Zauberschloss, Zwergendorf und Elfenhimmel. In Krippe und Kindergarten werden derzeit 86 Buben und Mädchen betreut, ideal für Beschäftigte am Forschungscampus, die ihre Kinder bisher direkt neben dem Arbeitsplatz betreut wussten. 38 Kinder kommen aus der Stadt Garching.

„Damit haben wir nun absolut nicht gerechnet“

Daher traft die Nachricht, dass der Verein „Wichtel-Akademie München“, ab September als Betreiber nicht mehr zur Verfügung steht, auch Bürgermeister Gruchmann vergangene Woche vollkommen unvermittelt. Denn diese 38 Kinder – 20 im Krippen- und 18 im Kindergartenalter – müssten dann in kommunalen Einrichtungen untergebracht werden. „Wir haben aber in diesem Jahr schon 20 Hortplätze zu wenig“, sagte Gruchmann im Stadtrat. Es werde nicht leicht, hier eine Lösung zu finden.

Ähnlich geht es dem Max-Plack-Institut für Plasmaphysik (IPP), Vermieter und Vertragspartner der „Wichtel-Akademie“. „Mit Auslaufen der Vertragszeit mussten wir den Betreiber neu ausschreiben und haben dabei auch die Bedingungen modifiziert“, erklärt IPP-Pressesprecher Frank Fleschner. Das Ausschreibungspaket war jedoch anscheinend so unattraktiv, dass sich kein einziger Betreiber zur Nachfolge beworben hat. „Damit haben wir nun absolut nicht gerechnet“, sagt Fleschner. Somit sieht sich das IPP, das sich eigentlich mit hochwissenschaftlichen Themen auseinandersetzen, nun mit der Kinderbetreuung konfrontiert. Oberstes Ziel sei natürlich, dass ab September die Kinder einen Betreuungsplatz und die Eltern Planungssicherheit haben.

„Für uns ist das nicht leistbar.“

Eine kurzfristige Lösung könnte sein, dass die Wichtel-Akademie zeitlich begrenzt weiter als Betreiber agiert, bis eine langfristige Lösung gefunden ist. Hierfür müssten jedoch bauliche Veränderungen der Einrichtungen vorgenommen werden. „Das Gebäude entspricht nicht mehr den Standards“, berichtete Gruchmann den Stadträten. Denn eine Option wäre, dass sich die Stadt als Betreiber anbietet. Dann nur mit Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), die für Gruchmann auch die Umbaukosten tragen müsste: „Für uns ist das nicht leistbar.“

Dass hier Investitionen für Sanierungen oder gar einen Neubau aus eigener Tasche zu leisten sind, kam bei der MPG bereits an. Sie sieht dabei jedoch auch andere Institute, die die Kindereinrichtung für ihre Mitarbeiter nutzen und Verträge mit der Wichtel-Akademie haben, in der Pflicht. „Der Kreis der finanziellen Unterstützer muss größer werden“, betont Fleschner. „Momentan prüfen wir in alle Richtungen, was wir können und dürfen. Denn wir brauchen sehr schnell eine Perspektive.“

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.