Polizei schnappt Riefendieb auf frischer Tat

Der Reifendieb wurde festgenommen. (Symbolfoto) © dpa

Die Polizei hat in Garching einen Reifendieb geschnappt. Der 34-Jährige aus Bulgarien ist inzwischen in Haft.

Garching - Auf frischer Tat haben zivile Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Oberschleißheim am Mittwoch gegen 20.50 Uhr am Römerhofweg einen Mann erwischt, der aus einem Auto einen Komplettsatz Räder eines Pkw in einen Transporter mit bulgarischer Zulassung umlud. Als die Beamten den Mann stellen wollten, ergriff er die Flucht.

Flucht- und Verdunklungsgefahr

Letztlich konnte der Transporter aber angehalten werden. Auf dessen Ladefläche wurden weitere Komplettradsätze gefunden, die als Diebesgut einzustufen waren. Bei dem 34-jährigen Mann aus Bulgarien lag der Haftgrund der Flucht- und Verdunklungsgefahr vor, weswegen er in die Haftanstalt gebracht wurde. Der Transporter und das Diebesgut wurden sichergestellt und in die Verwahrstelle gebracht.



Zeugen gesucht

Weitere Geschädigte oder Zeugen, die etwas Verdächtiges im angegebenen Zeitraum im Bereich Römerhofweg in Garching beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

