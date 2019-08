„Viagra-Raser“ mit 160 km/h zum Date - Verfolgungsjagd mit Polizei

In falscher Richtung auf dem Motorrad durch die Einbahnstraße und dann mit Tempo 160 vor der Polizei geflüchtet. Aber die Erklärung, die der sturzbetrunkene Raser der Polizei gegeben hat - die toppt alles.

Garching - Die Isarbrücke zwischen Ismaning und Garching auf der B471 ist derzeit wegen Reparaturarbeiten einseitig gesperrt. Was manche einfach ignorieren - so wie ein Motorradfahrer, der am Samstag gegen 18.30 Uhr einfach Richtung Garching durchgebrettert ist. Trotz Polizeikontrolle direkt an der Absperrung.

Garching: Polizei verfolgt Viagra-Raser - Mit 160 Sachen Richtung Garching

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und blieb dran, obwohl der Motorradfahrer mit Tempo 160 auf der B471 davonraste. In Garching hatte er doch ein Einsehen und stoppte.

Viagra-Raser in Garching: Zwei Promille Alkohol im Blut

Der Alkoholtest bei dem 55-Jährigen aus dem Landkreis München ergab gut zwei Promille. Den Vogel schoss der Mann allerdings mit der Erklärung ab, die er laut Polizei für seine Raserei abgab: Er müsse schnell zu seiner Freundin. Er habe nämlich Viagra eingeworfen und wolle nicht, dass die Wirkung des Potenzmittels verfliegt, ehe er ankomme.

Garching: Zum Bluttest statt zum Schäferstündchen

Statt in den Armen seiner Liebsten landete der Mann in der Gerichtsmedizin zum Bluttest. Und diverse Anzeigen hat er sich auch eingehandelt.

