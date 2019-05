Premiere mit Baustellen-Charme: Bürgerhaus wieder offen - Sanierung läuft weiter

Mit einer „verrückten“ Comedy-Show ist das Bürgerhaus in Garching nach langer Sanierung wieder eröffnet worden. Doch fertig sind die Bauarbeiter noch nicht.

Garching – Als „die wohl verrückteste Comedy-Show“ kündigen die drei der Schweizer der Starbugs-Comedy ihr Programm „Jump“ an, mit dem das Garchinger Bürgerhaus am Donnerstag nach einer zweiten gut einjährigen Sanierungsphase den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat. Klingt erst einmal spannend – doch wer sich zum Stadtzentrum aufgemachte, um auch das „neue“ Bürgerhaus in Augenschein zu nehmen, der wurde enttäuscht.

Denn viel ist noch nicht zu sehen. Vielmehr begrüßen Bauzäune und -gerüste die Besucher am Eingang. Das neu verlegte Eichenparkett ist mit Pressspanplatten abgedeckt, aus der Decke hängen die Kabel. Baustellencharme statt neuem Glanz – aber das war abzusehen: Nachdem sich die Bauarbeiten verzögert hatten, war der Kulturbetrieb ins Theaterzelt im Bürgerpark ausgewichen, doch „wir sind Ende vergangenen Jahres eigentlich schon davon ausgegangen, dass wir Anfang Mai in einen fertigen Saal zurückkommen“, sagt Bürgermeister Dietmar Gruchmann.

Sanierung dauert nicht nur länger, sondern wurde auch doppelt so teuer

Allerdings taucht bei einem späten 70er-Baujahr wie dem Bürgerhaus dann doch immer die ein oder andere zeitlich und finanziell nicht einkalkulierte Überraschung auf, die nicht nur zur Bauzeitverlängerung, sondern auch zu einer Kostenverdoppelung geführt haben: knapp 10 Millionen Euro statt zunächst geschätzten 4,4 Millionen.

Der beratende Architekt Christoph Hilligloh kann von diesen Überraschungen ein Lied singen, auch wenn er bei der Besichtigung kurz vor der Wiedereröffnung nicht ins Detail gehen wollte: „Man macht eine Wand auf – und gleich tut sich etwas Neues auf!“ Und Wände wurden einige geöffnet, um die Elektrik zu erneuern und eine moderne Belüftungsanlage einzubauen. Deren Lüftungsrohre sind auch etwas, was dem Besucher tatsächlich als neu ins Auge fällt.

+ Neu eingebaut: die Klimaanlage unterm Dach. © Michalek „Insgesamt spürt man die Neuerungen aber mehr, als man sie sieht“, freut sich Kulturreferent Thomas Gotterbarm neben der neuen LED-Beleuchtung über ein besseres Raumklima im Bürgersaal, der bei Großveranstaltungen in der Vergangenheit ganz ohne Klimatechnik schon mal etwas stickig werden konnte. Auch für die Dachbalkenkonstruktion ist die neue Technik ein Gewinn, da wirken die 45 und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit deutlich lebensverlängernd.

Ein weiterer Punkt, der dringenden Sanierungsbedarf erfordert hat, ist der Brandschutz: „Auf der Empore gab es nicht einmal einen Notausgang“, sagt Gruchmann. Darüber hinaus haben sich die Bestimmungen seit Ende der 70er-Jahre erheblich verschärft. Bis die Baustellenphase abgeschlossen ist, wird bei den ersten Veranstaltungen laut Gruchmann auch immer die Feuerwehr präsent sein, auch wenn das Landratsamt das Bürgerhaus freigegeben hat. Während des laufenden Spielbetriebs wird in den Pausen weiter gewerkelt. In der Sommerpause soll abschließend noch das neue Parkett geölt und versiegelt werden. Doch erst einmal kommen am Samstag „Die Drei von der Tankstelle“ als Bühnenfassung des berühmten Heinz-Rühmann-Films auf die Garchinger Baustelle.

