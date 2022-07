PV-Anlage von Genossenschaft soll ab 2023 Strom liefern - Abnehmer schon gefunden

Von: Sabina Brosch

Das erste Projekt: Ab Winter 2023 soll die PV-Anlage an der Autobahn (rechts) Strom liefern. Die gelben Flächen pachtet die BEG von der Stadt. grafik: beg Haushalte werden nicht beliefert © Stadt Garching

Die Bürger-Energie Garching wirbt weiter um Mitglieder. Ihre PV-Anlage an der A9 soll im Winter 2023 in Betrieb gehen.

Garching – Alles bleibt im Ort, heißt die Devise der Bürger-Energie Garching (BEG). Die Genossenschaft will lokal in Energieprojekte investieren, diese Energie soll wiederum an lokale Abnehmer fließen. Nun braucht es Mitglieder, die die Idee mittragen.

Bei einer ersten Infoveranstaltung warb BEG-Vorsitzender Christian Nolte bei ersten Interessenten nun für eine Mitgliedschaft. Als „Eintritt“ braucht es 500 Euro Einlage, damit „ist man Genosse und hat ein Stimmrecht“, erklärte er. Diese Einlage ist zugleich die Eintrittskarte, um sich bei einem künftigen Projekt zu beteiligen. Und das Gründungsprojekt gibt es auch schon: Es handelt sich um die Photovoltaik-Anlage entlang der A9; eine Fläche mit insgesamt drei Hektar Größe, die Nolte mit seinem Co-Vorsittenden Dominik Eberle und Katrina Wagner, Patrick Op de Beeck und Wolfang Kornprobst entwickeln wollen (wir berichteten). Die kommunale Fläche hat der Stadtrat bereits für die Errichtung der PV-Anlage freigegeben. Die Grundstücke werden für 15 Jahre an die BEG verpachtet, die für den Bauhof vorgesehene Erweiterungsfläche jedoch nur für fünf Jahre, falls die Stadt bauen möchte. Allerdings mit der Option, den Pachtvertrag jeweils ein Jahr zu verlängern.

„Wir liefern nicht an Garchinger Bürger“

„Nun geht es an die Auslegung des Bebauungsplans, die artenschutzrechtliche Prüfung ist bereits positiv abgeschlossen“, erläuterte Nolte. Die Genossen gehen davon aus, dass ab Herbst 2023 gebaut wird und im Winter der erste Strom fließt. Der Termin klinge spät, aber jeder wisse um die derzeitigen Lieferschwierigkeiten bei Solarmodulen. „Wir haben einen Abnehmer in Garching gefunden, der komplett unseren erzeugten Strom abnimmt“, sagte Nolte. „Lokal erzeugter Strom, der auch lokal verbraucht wird.“ Eine Einspeisung ins Stromnetz ist nicht geplant. „Wir liefern nicht an Garchinger Bürger, auch wenn wir rein rechnerisch mit unserem Strom etwa 600 Haushalte versorgen könnten.“

Die Kostenschätzung für die PV-Anlage stammt noch aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg, damals lag sie bei rund zwei Millionen Euro. Nolte: „Wir sitzen gerade dran, diese neu zu ermitteln.“ Je nachdem, wie viele neue Genossen sich finden und ob diese auch bereit sind, in das Projekt mit der Summe X zu investieren, werde das restliche Defizit über einen Kredit bei der örtlichen Genossenschaftsbank gedeckt. „Wir erleben gerade, wie die Kosten bei Energie sowohl für Strom und vor allem auch der Wärme explodieren“, sagte Nolte. „Wohin die Reise geht, weiß niemand. Eine Antwort darauf ist aber auf jeden Fall die lokale Energieerzeugung vor Ort, die auch noch regenerativ und nachhaltig ist. In unseren Augen gibt es nichts besseres.“

Wer sich über die BEG informieren, Mitglied werden oder engagieren will findet Infos auf der BEG-Webseite.