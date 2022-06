Radreparatur einfach gemacht: Fünf Stationen in der Stadt

Von: Sabina Brosch

Teilen

Bitte pumpen, Herr Bürgermeister! Dietmar Gruchmann (r.) nutzte die Station an der U-Bahn bereits und sorgte mit EWG Geschäftsführer Christian Maier bei seinem Fahrradreifen für den nötigen Luftdruck. © Sabina Brosch

Wer auf einer Radtour durch Garching eine Schraube am Lenker festziehen muss oder einen Reifen aufpumpen muss, kann das an insgesamt fünf Reparatur-Stationen in der Stadt.

Garching – Zu wenig Luft im Reifen oder der Sattel wackelt? Das ist in Garching kein Grund mehr, die Radtour abzubrechen. In der Stadt gibt es fünf mit Werkzeug ausgestattete Fahrrad-Servicestationen. Eine Luftpumpe sowie ein komplettes Werkzeug-Set sind an den grünen Säulen angebracht.

Das wichtigste Werkzeug findet sich an den Stationen. © Sabina Brosch

Das Fahrrad kann zwischen zwei Stangen auch „aufgebockt“ werden, Reparatur-Laien können über einen QR-Code mit dem Smartphone hilfreiche Reparatur-Tipps abrufen. Einfach und unkompliziert soll es nach dem Energie-Wende-Garching (EWG) Geschäftsführer Christian Maier sein, er hofft, dass „reger Gebrauch von den Stationen gemacht wird“. Am Maibaumplatz, neben dem Spielplatz im Bürgerpark, beim Biergarten Mühlenpark, am U-Bahnhof Hochbrück und am Garchinger See gibt es diese Servicestationen, „spendiert“ hat sie die Energie-Wende-Garching. Die hat damit das Versprechen eingelöst, die 2020 eingesparten 9292 Tonnen CO2 den Garchinger Bürgern wieder zurückzugeben. „Und was gibt es Besseres, als die nachhaltige Form der CO2 sparenden Mobilität, das Fahrradfahren, zu unterstützen“, so Maier.

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.