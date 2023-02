Raubüberfall auf Garchinger Tankstelle

Von: Carina Ottillinger

Die Polizei fahndet nach dem Tankstellen-Räuber. (Symbolbild) © Andre Lenthe

In der Nacht von Sonntag auf Montag überfällt ein Mann eine Tankstelle in Garching und greift eine Angestellte an. Die Fahndung nach dem Täter läuft.

Garching - Am Montag, 27. Februar, arbeitete eine 68-Jährige Münchnerin in einer Tankstelle in Garching. Gegen 2.10 Uhr betrat ein Mann den Laden.. Die Person nahm sich Ware aus der Auslage und ging damit hinter die Theke zur Angestellten.

Mann greift Frau an

Als die Frau den Mann daraufhinwies, dass der Bereich hinter der Kasse nur für Personal freigegeben ist, griff der Unbekannte der 68-Jährigen an den Hals und zwang sie die Kasse zu öffnen. Nachdem der Täter Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages eingesteckt hatte, flüchtete er in Richtung der S-Bahnstation Garching-Hochbrück.

Fahndung bisher ohne Ergebnisse

Die 68-Jährige verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine Hinweise auf den Täter. Die 68-Jährige kommt mit Verletzungen im Bereich des Halses und einem Schock davon. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei. Die Fahndung läuft.

Täterbeschreibung

männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, südländisch/orientalisches Erscheinungsbild, buschige Augenbrauen, athletische Figur, bekleidet mit weißer Jacke mit Fellrand an der Kapuze, mit schwarzem über das Gesicht gezogenem Schal, schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, weißen Turnschuhen, einem schwarzen und einem weißen Handschuh

Zeugenaufruf

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schleißheimer Straße, Daimlerstraße, Gutenbergstraße (Garching bei München) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.