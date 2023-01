Ein großes Haus für ganz kleine Teilchen: Richtfest für 41-Millionen-Neubau auf TUM-Campus

Ein Tauschplatz des Wissens soll das 2500 Quadratmetern große Zentrum für Quantum Engineering in Garching werden. Forscher aus verschiedenen Disziplinen tüfteln hier an den Technologien von morgen.

Zentrum für Quantum Engineering

Der TUM-Campus ist bald um ein Schmuckstück reicher. Das neue Zentrum für Quantum Engineering feierte Richtfest. Bund und Freistaat investieren hier 41 Millionen Euro.

Garching – Insgesamt 300 Millionen Euro steckt der Freistaat in die Quantenforschung, um bei dieser Zukunfts-Technologie an der Weltspitze mitzumischen. 41 Millionen davon fließen allein in das neue Zentrum für Quantum Engineering (ZQE) in Garching, das nun Richtfest feierte.

Die Quantentechnologie beschäftigt sich mit den kleinsten, unteilbaren Einheiten, die physikalische Wechselwirkungen hervorrufen. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können Licht- und Energiebausteine für verschiedene Anwendungen genutzt werden. So brachte die Quantentechnologie die Halbleiterelektronik, den Laser und das Internet hervor, wird für Mikrochips und in der Medizintechnik genutzt.

Das Richtfest des neuen Zentrums für Quantentechnologie auf dem TUM-Campus war für Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, daher ein „besonderer Meilenstein in die High-Tech-Agenda Bayerns“ und in den Standort TU als die „Ingenieurschmiede für made in germany“. In das 41 Millionen teure Gebäude, dessen Kosten sich Freistaat und Bund teilen, sollen im kommenden Jahr 100 Wissenschaftler aus Physik, Chemie, Elektrotechnik, Mathematik und Informatik einziehen und dort zusammenarbeiten. Es ist eine eigenständige Einrichtung, der der Physiker Christian Pfleiderer als geschäftsführender Direktor vorsteht.

Konkret sollen sich die Forscher in dem neuen Labor- und Forschungsgebäude mit einer Nutzfläche von etwa 2500 Quadratmetern mit festkörperbasierten Realisierungen der Quantentechnologien beschäftigen: hybride Quantenbauelemente und -schaltkreise, funktionale Quantenmaterialien sowie die Modellierung komplexer Quantensysteme. Gezielt vorangetrieben wird auch die Vernetzung mit Industriepartnern, um Forschungsergebnisse für die Praxis nutzbar zu machen.

TUM-Präsident Thomas Hofmann sieht das ZQE als einen Ort, wo Kräfte gebündelt werden, als einen Tauschplatz des Wissens, wo Exzellenz entsteht. München sei die Wiege der Quantenphysik, auch wenn immer wieder Professoren die bayerische Wirkungsstätte verlassen. „Es braucht Talente und Ideen, da ist die TU erfolgreich“, sagte Hofmann. Hier sei der Raum für neue Ideen und Technologien. „Wir brauchen uns hinter London, Zürich oder Berkeley nicht verstecken.“ Die digitale Industrie habe Deutschland verloren. „Wir brauchen aber gerade den Schritt hinein in das Ingenieurswesen, d

