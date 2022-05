Ruhe auf der A9: Neuer Fahrbahnbelag kommt nächstes Jahr

Von: Sabina Brosch

Teilen

Einen neuen Belag bekommt die A9 bei Garching. (Archivfoto) © Bert Brosch

Die Autobahn A9 bekommt bei Garching einen neuen Fahrbahnbelag. Das sorgte für Freude im Stadtrat.

Garching – Das Rauschen der Autobahn bei Garching lässt bald nach, auf der und um die A 9 soll es leiser werden. Ein neuer Fahrbahnbelag soll es richten, der kommt im nächsten Jahr.

Gerlinde Schmolke (SPD) ist zufrieden, ja gar glücklich. Mit Hartnäckigkeit drängte es die Stadträtin seit Jahren unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ immer wieder ans Redner-Mikrofon: „Wie sieht es denn aus mit den Schallpegelmessungen entlang der Autobahn?“ bohrte sie nach. Verbunden stets mit der Bitte an die Verwaltung doch nachzufragen, wieso denn schon seit Jahren keine Lärm-Messungen an der A 9 auf Höhe Garching mehr durchgeführt werden. Schmolke berief sich darauf, dass im Zuge des Planfeststellungsbeschlusses 2004 vereinbart wurde, jährliche Schallpegelmessungen durchzuführen.

„Da hat sich das beharrliche Nachhaken bezahlt gemacht“

Dieser Aufgabe kam die Autobahndirektion auch nach, aber nur bis zum Jahr 2013, als der ursprüngliche zweilagig offenporige Belag (2OPA) durch einen sogenannten einlagigen Flüsterasphalt ausgetauscht wurde. Das Landesamt für Umwelt (LFU) hat die Gemeinde Eching darüber informiert, dass aufgrund der guten dauerhaften Eigenschaften des einlagig-offenporigen Messungen erst wieder in acht Jahren durchgeführt würden. Bereits 2015 verwies Schmolke darauf, dass dies die Vereinbarung von 2004 so nicht hergebe. Es müssten ja keine jährlichen Messungen sein, aber gar keine Messungen mehr durchzuführen, sollte nicht hingenommen werden. Sie verwies auf Messungen in Ingolstadt, wo sehr wohl auch bei einporigen Belägen der Schallpegel ermittelt wurde.

Just als Schmolke nun in der letzten Stadtratssitzung wieder ihr Anliegen erneuern wollte, lag der Verwaltung bereits eine schriftliche Bestätigung der Autobahndirektion Südbayern vor, dass der Fahrbahnbelag im kommenden Jahr erneuert wird. „Das ist ja wie Ostern und Weihnachten gleichzeitig“, so Schmolke. „Da hat sich vielleicht auch mein ständiges beharrliches Nachhaken bezahlt gemacht.“

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.