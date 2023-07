Garching saniert Stadion am See für 7,8 Millionen Euro

Von: Sabina Brosch

Zur Baustelle wird das Stadion am See. © Bert Brosch

Das Stadion am Garchinger See wird zur Baustelle. 7,8 Millionen Euro steckt die Stadt Garching in die Sanierung.

Garching – Das Stadion am See muss saniert werden. Das Bestandsgebäude wird generalsaniert, Tribünendach und Laufbahn erneuert, das Flutlicht auf LED umgerüstet. Zusätzlich soll auch eine PV Anlage installiert werden. Das wird rund 7,8 Millionen Euro kosten. Ursprünglich waren 4,5 Millionen Euro geschätzt.

Tribünendach muss erneuert werden

In den nächsten drei Jahren saniert die Stadt Garching ihr Stadion am See. Die anfängliche Kostenschätzung von 4,5 Millionen Euro aus dem Jahr 2020 ist schon lange passé, im März dieses Jahres waren sogar neun Millionen Euro im Gespräch. Die 436 Quadratmeter große Fläche des Tribünendachs muss komplett rück- und dann wieder neu aufgebaut werden, etwas mehr als die Hälfte wird dann mit einer PV-Anlage belegt. So können die neu zu errichtende LED-Flutlichtanlage und der Stadionbereich nahezu klimaneutral betrieben werden.

Barrierefreier Zugang

Erneuert werden auch die abgenutzte Tartanbahn und das Bestandsgebäude, dessen Haustechnik komplett modernisiert wird und zugleich den barrierefreien Zugang zum Stadion künftig möglich macht. Darüber hinaus wird auch das Raum- und Funktionsprogramm erweitert, die Vereine bekommen ihre lang ersehnten Klub- und Vereinsräume. Auch der bisher in einem Container untergebrachte Kiosk findet dann eine feste Heimat.

Einsparungsmaßnahmen in den vergangenen Monaten haben die Summe wieder auf 7,8 Millionen gedrückt

Einsparungsmaßnahmen in den vergangenen Monaten haben die Summe wieder auf 7,8 Millionen gedrückt. Dabei wurden Dach- und Nutzfläche sowie Duschen reduziert, an den Kosten für Beschallungsanlage und Stadionbeleuchtung gespart. Der endgültige Beschluss über den Vorentwurf erfolgt zwar in der Stadtratssitzung diese Woche, bis dahin soll die Verwaltung noch ein Konzept bezüglich der Heizungsanlage vorlegen, ob man diese gemeinsam mit der benachbarten Tennisanlage umsetzen kann.

Umstellung des Heizsystems

Bisher wird das Untergeschoss mit einer Pellet-Anlage mit Wärme versorgt, das Bauamt rät jedoch, mit der Sanierung auch das Heizsystem umzustellen, da aufgrund der Erweiterung um neue Räume das Pellet-Lager angepasst und vergrößert werden muss.

Umstellung auf eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe wird geprüft

Möglich wäre hier auch eine Umstellung auf eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe. Diese ist zwar umweltfreundlich und auch förderfähig. Jedoch muss eine zusätzliche Heizquelle vorgehalten werden, damit es bei sehr langen, tiefen Temperaturen zu keinem Leistungsabfall kommt.