Garching sichert Preisbindung bei der Vergabe von Mietwohnungen

Erste Anwendung bei Nachverdichtung

Garching geht neue Wege bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum: mit der Vergabe von Mietwohnungen bei einer Mietpreisbindung von 30 Jahren.

Garching – Anwendung soll das Modell erstmals bei der Nachverdichtung an der Freisinger Landstraße 17 finden. Damit sollen Eigentümer verpflichtet werden, zu einem günstigen Wohnraum zu vermieten. Wer in den Genuss kommt, wird von der Stadt entschieden mittels eines Punkteplans. Die Kriterien für die Vergabe hat der Stadtrat nun festgelegt.

Rechtlichen Leitfaden gibt es nicht

Bei der Vergabe der Punkte sollen nun auch das Alter der Kinder und auch ehrenamtliche, aktive Feuerwehrler bepunktet werden. Diese paar kleineren Änderungen werden noch eingebaut. Grundsätzlich geht es darum, preisgünstigen Miet-Wohnraum zu schaffen. Die Stadt will damit eine Lücke schließen zwischen denjenigen Personen, die zu viel für eine Berechtigung im einkommensorientiert geförderten Wohnungsbau (EOF) verdienen und denen, deren finanzielle Rücklagen nicht ausreichen, um das Garchinger Wohnmodell in Anspruch zu nehmen. „Diese Gruppe hat erhebliche Probleme, geeigneten Wohnraum zu finden“, sagt Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD). Für das Modell Miete mit Mietpreisbindung gebe es zwar keinen rechtlichen Leitfaden, jedoch habe sich die Verwaltung bei der Ausarbeitung der Vergabekriterien an den Wertgrenzen des Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes orientiert und auch auf die Residenzpflicht verzichtet, um nicht gegen die EU-Grundfreiheiten in Bezug auf Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit zu verstoßen.

Einkommensgrenze bei 87 250 Euro

Dafür sollen soziale Aspekte in den Vordergrund gestellt werden: das Einkommen, die Anzahl der Kinder, das Engagement im Ehrenamt. Nach diesem Modell liegt die Einkommensgrenze bei einem Ehepaar mit zwei Kindern bei 87 250 Euro. Die Eheleute dürfen nicht Eigentümer eines bebauten oder bebaubaren Grundstücks oder Wohnraums sein oder über ein Nutzungsrecht wie Erbbaurecht verfügen.

Um größere Wohnungen geht es

Zentrales Kriterium ist die Einkommensgrenze, die Warteliste stellt kein soziales Steuerungskriterium darf. Für die Freisinger Landstraße werden von den 42 Wohnungen dann 15 im Zugriff der Stadt sein. „Es werden wahrscheinlich explizit die größeren Wohnungen sein“, sagte Bürgermeister Dietmar Gruchmann.

Sollten sich nach einigen Jahren die Einkommensverhältnisse erheblich verbessern und die Grenzen der Vergabekriterien überschreiten, wird es kein Sonderkündigungsrecht geben. „Eine Fehlbelegerabgabe greift nicht, da die Stadt nicht Vermieter ist und somit kein Zugriffsrecht besitzt“, so Gruchmann.