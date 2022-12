„Wenn, dann gescheit“: Stadt auf Blackout vorbereitet

Licht aus: Garching hat für den Ernstfall vorgesorgt. (Symbolbild) © Jessica Lichetzki/dpa

Garchings Bürgermeister hat die Mechanismen skizziert, die im Falle eines Blackouts greifen würden.

Garching – Im Falle eines Blackouts ist die Stadt Garching gerüstet: Ein Krisenstab ist ebenso wie zwei KAT-Leuchttürme eingerichtet, sechs Stromgeneratoren für den Notfall angeschafft. Dass das Wasser fließt, dafür sorgt der Druck vom Mangfalltal.

Welche Mechanismen in einem Blackout-Notfall greifen, skizzierte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) bereits in der Bürgerversammlung. Garching habe einen Krisenstab gegründet, mit den Kommandanten der Feuerwehren, der Polizei, den Ärzten und Apotheken sowie den großen Lebensmittelhändlern. „Wir bereiten uns vor und sind noch am Arbeiten. Aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Gruchmann. Im Krisenfall dienen die beiden Grundschulen Hochbrück und Garching-West als „Leuchttürme“, die Einsatzkräften der Feuerwehren und städtischen Mitarbeitern besetzt sind. „Diese Leuchttürme sind die erste Anlaufstelle für die Bürger, hier gibt es Informationen und auch konkrete Hilfe“, erklärte Gruchmann. Um die beiden Notfall-Stationen betreiben zu können, hat der Bürgermeister bereits Mitte November sechs Stromgeneratoren bei der örtlichen Baumaschinen-Firma Zeppelin gekauft. Kosten: 191 000 Euro. Hinzukommt Geld für das Zubehör, eine auf die Einspeisung erforderliche Umrüstung der Gebäude sowie weitere Heizgeräte und mobile Tankstellen. In Summe schätzt Gruchmann Investitionen in Höhe von 400 000 Euro. Darüber hinaus ist noch die Anschaffung von Stromerzeugern und Heizgeräten notwendig. „Wenn, dann bereiten wir uns gescheit vor, ich will mir hier nichts vorwerfen lassen“, sagte Gruchmann.

„Da musste ich rasch handeln.“

Auf Einwände einiger Stadträte, die vorab über den Kauf der Generatoren gerne informiert worden wären und Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Eilentscheidung des Bürgermeisters hatten, reagierte Gruchmann gelassen. Er hätte binnen Stunden entscheiden müssen. „Es lagen dort so viele Anfragen für Generatoren vor, da musste ich rasch handeln.“

Trete nun ein längerer Stromausfall ein, werden die Feuerwehren über Lautsprecherdurchsagen die Bevölkerung informieren, ebenso gibt es entsprechende Informationen auf der Homepage und Facebook-Seite der Stadt. Das Wasser fließe auch bei Stromausfall aus dem Hahn, der Fließdruck vom Mangfalltal reiche dafür aus, so Gruchmann. Auch hätte man bereits innerörtlich Lösungen gefunden, um an Dieselvorräte zu kommen.

