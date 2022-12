So wollen Forscher das Sonnenfeuer auf die Erde holen

Von: Sabina Brosch

Unendliche Mengen an Energie könnten aus dem Sonnenfeuer gewonnen werden. Forscher versuchen daher seit vielen Jahrzehnten, das Sonnenfeuer „nachzubauen“, um diese Energie irgendwann einmal nutzbar machen zu können. © Max-Planck-Institut für Plasmaphysik

Jeden Tag bis zum 24. Dezember stellen wir unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“ Menschen vor, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen. Heute die Sonnenfeuer-Forscher.

Garching – Seit Jahrmillionen brennt es auf der Sonne: das Sonnenfeuer. Wir genießen es als warme Sonnenstrahlen, das Sonnenfeuer setzt aber auch Unmengen an Energie frei. Und genau diese Energie wollen Forscher und Techniker des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) am Campus in Garching auf die Erde holen. Es sozusagen „nachbauen“.

Der Prozess ist schnell erklärt: Im Inneren der Sonne läuft eine Kernfusion ab, dabei werden die Wasserstoffkerne von Deuterium und Tritium zu Helium verschmolzen. Hierbei wird viel Energie frei. Um die Verbrennungswärme von 90 000 Kilowattstunden Energie zu erzeugen, bräuchte man elf Tonnen Kohle, aber eben „nur“ ein Gramm Wasserstoff.

Es braucht 100 Millionen Grad

In Garching wird „Asdex Upgrade“ betrieben. In Experiment und Theorie wird hier untersucht, wie sich die Fusionsbedingungen am effizientesten schaffen lassen. © Max-Planck-Institut für Plasmaphysik / Jan Hosan

Seit Jahrzehnten arbeiten die IPP-Forscher in Garching und Greifswald schon daran, die höllischen Bedingungen auf der Sonne auf der Erde nachzubauen. Denn damit der Schmelzprozess des elektrisch leitfähigen Wasserstoffgases, das Plasma, in Gang kommt und die Kerne verschmelzen, braucht es einen 100 Millionen Grad heißen Backofen. Um das Gas zu zünden, dienen als „Streichholz“ schnelle Wasserstoffatome, die in das Fusionsplasma eingeschossen werden. Ein starkes Magnetfeld hält die elektrisch geladenen Teilchen von den festen Materialien, sprich den Wänden, fern. Brennt das Feuer aber erst einmal, geht es von alleine nicht wieder aus und der Traum vom Sonnenfeuer ist Realität. Unendliche Mengen an Energie können gewonnen werden, bei der, im Gegensatz zur Kohleverbrennung oder Kernspaltung in einem Kernkraftwerk kein CO2 und kein radioaktiver Müll entsteht. Kaum verwunderlich, dass angesichts der aktuellen Klimasituation die Fusionsenergie gern als erlösende Innovation gesehen wird.

Noch „glimmt“ es aber nur, das Sonnenfeuer, nachdem es vor gut 30 Jahren zum ersten Mal gelang, zwei Sekunden lang eine Fusionsleistung von zwei Megawatt freizusetzen. Hierfür waren bereits 30 Jahre lang Forschungsarbeit notwendig. Im Jahr 2025 hofft man in einem großen Testreaktor in Frankreich, einem Gemeinschaftsprojekt zahlreicher Nationen, die sich an einen Tisch gesetzt haben, um etwas für die Zukunft zu basteln, eine Fusionsleistung von 500 Megawatt zu erreichen. Wichtige Forschungsbausteine liefert das IPP, wo Wissenschaftler unterschiedliche Anlagentypen und die Prozesse erforschen.

In Garching wird „Asdex Upgrade“ betrieben, in Greifswald „Wendelstein 7-X“. In Experiment und Theorie wird hier untersucht, wie sich die Fusionsbedingungen am effizientesten schaffen lassen. Bis zum Jahr 2050 wird es nach derzeitigen Schätzungen jedoch noch dauern, bis Strom aus Kernfusion erzeugt wird, und dann stellt sich noch die Frage, ob der Preis des Fusionsstroms bezahlbar ist und mit dem der Erneuerbaren konkurrieren kann.

