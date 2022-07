Sorge um wildparkende E-Scooter: Stadt prüft Verbotszonen

Von: Sabina Brosch

Auch Garching bekommt E-Scooter. Doch die Stadträte fürchten, dass diese dann überall kreuz und quer rumstehen. Das will man verhindern.

Garching – E-Scooter und Roller gehören inzwischen zum Bild jeder größeren Stadt. Sie werden immer häufiger für die letzten Meter genutzt. Doch gerade in der Innenstadt sind falsch geparkte Roller ein Ärgernis. Das soll es in Garching nicht geben.

Im April dieses Jahres ist die „Tier Operations Germany“, seit 2019 offizieller Kooperationspartner der MVG, an die Stadt Garching herangetreten. Tier will 200 E-Scooter und E-Bikes in Garching laufen lassen. In der Dieselstraße gibt es bereits ein Tier-Lager und „die Stadt ist aufgrund der Universität aber auch dem Business-Campus äußerst interessant“, teilt Tier-Regionalmanager Timo Werner mit.



Die Handhabung ist einfach: App auf das Smartphone herunterladen, kostenfrei registrieren und schon ist man als Nutzer freigeschaltet. Wo der nächste freie E-Scooter in der Nähe steht, ist auf einer Karte zu sehen, und schon kann es losgehen. „Es sind jedoch die falsch geparkten oder irgendwo abgestellten E-Scooter, die den Ärger machen“, betonte Florian Baierl (UG) jüngst im Stadtrat. Dass die Roller einfach überall abgestellt werden, „ist daher völlig indiskutabel“, sagte Hans-Peter Adolf (Grüne). „So ein Durcheinander wie in München darf es in Garching nicht geben.“ Er verweist auf achtlos irgendwo stehen gelassene Roller, die damit Geh- und Fahrradwege blockieren.



Rathaus prüft Park-Standorte

Doch wie löst man das Problem? „Eine Alternative wäre das Festlegen von Park- und Verbotszonen“, sagte Tier-Regional Manager Werner. Ähnlich wie bei den MVG-Mieträdern könne die Stadt verpflichtende Abstellzonen definieren. Per GPS und App lassen sich laut Tier die Scooter einfach orten, wer seinen Flitzer also nicht ordnungsgemäß abgestellt hat, den könne man auch sanktionieren und ihn auch für weitere Nutzungen sperren.



Die Verwaltung wird bis zur September-Sitzung ein Konzept erarbeiten, wo Verbotszonen sinnvoll sind und welche Park-Standorte möglich sind.

