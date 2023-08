Teuer, aber alternativlos: Stadion-Sanierung für 7,8 Millionen Euro beschlossen

Zur Baustelle wird das Stadion am See.

Rund 7,8 Millionen Euro kostet die Sanierung des Stadions am See in Garching. Eine teure, aber alternativlose Investition, wie der Stadtrat nun befand. Er genehmigte die Arbeiten.

Garching – Die Sanierung und der Umbau des Stadions am See werden teurer als erwartet. Ein Rückzieher kommt jedoch nicht in Frage, eine Alternative ist nicht in Sicht.

Im Stadion sollen Laufbahn, Beleuchtung und Tribünendach erneuert werden, letzteres bekommt eine PV-Anlage. Die Haustechnik wird saniert, Räume um- und ausgebaut. All das kostet 7,8 Millionen Euro. Kosten, die für Manfred Kick (CSU) „völlig außer Rand und Band geraten sind. Wir schlagen hier über die Stränge, wie da mit Steuergeldern umgegangen wird“. Norbert Fröhler (BfG) regte im Stadtrat noch Einsparpotenzial an: „Konzentrieren wir uns doch nur auf die Tartanbahn, das Flutlicht und ein Dach, das sich an den realen Besucherzahlen orientiert und nicht für 300 Leute ausgelegt und völlig überdimensioniert ist.“ Doch Räume, die nun neu für die Vereine vorgesehen sind, einfach wegzulassen, geht laut Bauamt nicht, da die Fördermittel an das Raum- und Nutzungskonzept gebunden sind, und man dann nicht die volle Summe an Förderzuschuss bekomme. Kämmerer Sascha Rothhaus konnte ebenfalls beruhigen: Die 4,8 Millionen, die Garching selbst zahlen musst, seien in der kurz- und langfristigen Finanzplanung enthalten.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) plädierte eindringlich dafür, das Projekt nun auf den Weg zu bringen, das Jürgen Ascherl (CSU) „als einen wichtigen Beitrag auch zur Jugendarbeit“ sieht. Für Bastian Dombret (FDP) ist es gar „alternativlos“. Er stimmte jedoch unter dem Vorbehalt zu, dass „wir nun nicht immer weitere Projekte schaffen, die wir auch in diesem hohen Stil erhalten müssen“. Mit vier Gegenstimmen genehmigte der Stadtrat den Entwurf letztlich, wie bereits zuvor im Bauausschuss.

