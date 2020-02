Stadt diskutiert Bau von neuem Radweg, doch vertagt die Entscheidung: Das ist der Grund

Der Radweg zwischen Garching und Dirnismaning ist schmal. Der Stadtrat denkt daher über den Bau eines zweiten nach. Doch die Entscheidung wurde vertagt.

Garching – Die CSU im Garchinger Stadtrat fordert einen zweiten Radweg von Dirnismaning nach Garching. „Der bestehende auf der Westseite der Staatsstraße 2350 ist viel zu schmal, zudem muss man gefährlich die Staatsstraße überqueren“, sagte Fraktionsvorsitzender Jürgen Ascherl. Die anderen Fraktionen und auch Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) gaben ihm Recht, „doch wir müssen leider warten, was das Straßenbauamt konkret für die B 471 plant“, bedauerte der Rathauschef.

Laut CSU könnte der ständig zunehmende Radverkehr mit einem weiteren Weg auf der Ostseite der St 2350 auf beiden Straßenseiten in korrekter Fahrtrichtung unterwegs sein und müsste nicht mehr in Dirnismaning wie bisher die Straße queren. „Außerdem würde der stark befahrene und enge Radweg auf der Westseite entlastet“, sagte Ascherl. Sein Fraktionskollege Albert Biersack ergänzte, dass der Weg „sehr gefährlich ist, wegen der Enge, weil oft die Äste und Büsche nicht geschnitten sind und wegen der Querung.“

„Wenn man anderer Meinung ist als die, bocken sie“

Gruchmann betonte, dass er den Unmut verstehe und teile. „Wir brauchen und wollen diesen Radweg, aber das Straßenbauamt hat uns mitgeteilt, dass die B 471 zwischen Garching und Ismaning groß ausgebaut wird. Ob die in unserem Bereich zur Autobahn eine Überführung oder einen Tunnel planen, wissen wir nicht.“ Es wäre unsinnig, wenn die Stadt jetzt einen Radweg plane, der schließlich den Schleißheimer Kanal und die B 471 überqueren muss. „Zuständig für Baumaßnahmen an der Staatsstraße ist das Straßenbauamt und die haben angekündigt, im Zuge eines europaweiten Verfahrens im Frühjahr dieses Jahres einen externen Planer zu beauftragen“, sagte Gruchmann. Dabei würden auch die Wünsche der Kommune nach einem Radweg soweit möglich berücksichtigt. Wenn die Stadt auf das Straßenbauamt warte, monierte Biersack, passiere viele Jahre gar nichts. „Wenn man anderer Meinung ist als die, bocken sie und bearbeiten erst mal nichts mehr“, behauptete der CSU-Stadtrat.

Götz Braun (SPD) outete sich als Gegner des Kreuzungsausbaus zwischen Bundes- und Staatsstraße: „Wir sollten dort alle Maßnahmen ablehnen, stattdessen selbst einen Radweg planen und bauen.“ Auch Florian Baierl (UWG) findet den aktuellen Radweg nicht ideal oder perfekt, „aber er ist für alle Radler sicher. Ein Weg auf der anderen Straßenseite ist sehr kompliziert und würde viele Probleme beim Bau bereiten.“ Das sah Alfons Kraft (BfG) ebenso, „ich denke, wir als Kommune könnten den jetzigen Weg ohne großen Aufwand um 50 Zentimeter verbreitern, indem wir einfach den Grünstreifen schmaler machen.“ Das Straßenbauamt solle dann ein ausgereiftes Konzept vorlegen, was es sich für eine Lösung vorstellen. Biersack unterstrich, dass die CSU keinen Radweg wolle, „der ein paar Zentimeter breiter ist oder wo nur die Büsche geschnitten sind, wir wollen einen neuen Weg.“

„Wieder einmal sitzen wir ein Problem aus, zerreden und verschieben es“

Für Hans-Peter Adolf (Grüne) war die Diskussion ein perfektes Beispiel für seine generelle Kritik an der Verwaltung und am Bürgermeister. „Wieder einmal sitzen wir ein Problem aus, zerreden und verschieben es“, schimpfte er. „Wir brauchen einen neuen, breiten Radweg, müssen dafür endlich in die Offensive auch gegenüber dem Straßenbauamt gehen.“ Allerdings fehle der Verwaltung jegliche Fantasie, um Probleme anzugehen.

Letztlich einigte sich der Stadtrat darauf, noch keine Planung für den Radweg einzuleiten. „Wir warten bis Juli auf die Vorschläge des Straßenbauamts“, fasste Gruchmann zusammen.