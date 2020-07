Finanzieller Tiefschlag: Stadt muss wohl 22 Millionen Euro an Firma zurückzahlen

Der Stadt Garching droht ein unerwartetes Riesenloch im Haushalt. Auf die Kommune könnten Steuerrückzahlungen in Höhe von 22 Millionen Euro zukommen. Ein „Hammer“, so der Kämmerer.

Garching – Die Corona-Krise trifft die Stadt Garching härter als erwartet. Wie Kämmerer Heiko Janich im Stadtrat offenbarte, sinken die Steuereinnahmen weiter drastisch. Der wirkliche „Hammer“ krachte dann zu Wochenbeginn ins Rathaus, als ein Schreiben aus dem Finanzamt eintrudelte: Der Stadt drohen Steuerrückzahlungen in Höhe von 22 Millionen Euro. Das, erinnerte Janich die Stadträte, entspricht in etwa den Kosten für den Neubau der Garchinger Feuerwache.

Die drohenden Rückzahlungen beziehen sich auf die Gewerbesteuerbescheide eines Unternehmens aus den Jahren 2017 bis 2019. Gegen diese Bescheide hat die Firma beim Finanzamt Einspruch eingelegt. Gibt die Behörde diesem statt, muss die Stadt 22 Millionen Euro zurücküberweisen. Der Name des Unternehmens fiel in der öffentlichen Sitzung nicht, „aber auch unsere Nachbarn haben ähnliches bekommen“, erklärte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD). Die finanziellen Auswirkungen des Einspruchs beschränken sich demnach nicht nur auf Garching.

Kämmerer warnt: „Wir können so nicht weitermachen“

Bei den Steuereinnahmen sieht es indes nicht besser aus. Bis zum Ende des zweiten Quartals hat sich das Minus bei den Gewerbesteuereinnahmen auf 12,1 Millionen Euro vergrößert. Die im Haushaltsplan veranschlagten 46,5 Millionen Euro schrumpfen auf knapp 34 Millionen. Lege man diese Zahlen einer Prognose für den Rest des Jahres zugrunde, befürchtet Janich einen Ausfall von insgesamt 18 Millionen Euro. Auch die Einkommenssteuer-Einnahmen liegen 1 Million Euro hinter den Erwartungen zurück, die Umsatzsteuer um 250 000 Euro. Die Kompensationen von Einnahmeausfällen beim Kultur- und Musikverein verschlingt rund 135 000 Euro. Hinzukommen Stundungen aus Mieten und Pachten.

Eines ist klar. Die finanziellen Löcher werden immer großer. Dabei hatte Kämmerer Janich bis zum Montag dieser Woche die Hoffnung nicht aufgegeben, „dass wir die Krise einigermaßen überstehen und gerade so davonkommen“ – aber das Schreiben des Finanzamts sei ein Schock gewesen. Er appellierte daher an die Stadträte: „Wir können aber so nicht weitermachen, dass wir Geld ausgeben, was wir über Darlehen bezahlen.“ Auch das von Bund und Land angekündigte Kompensationspaket in Höhe von 2,4 Milliarden Euro stimmt den Kämmerer nicht optimistisch, allein die Landeshauptstadt München beanspruche hiervon 600 Millionen. Janich hofft daher auf „rund acht Millionen vom Staat“, aber das Geld komme wenn erst im Dezember. Zu spät, um noch einen Nachtragshaushalt aufzusetzen.

Lesen Sie auch: Türkei-Urlaub: Familie bekommt Geld nicht erstattet - Reiseveranstalter stellt sich quer

Das Rathaus reagiert auf die neue Finanzlage. Nur die unumgänglichen Ausgaben werden aktuell getätigt, erklärte Gruchmann. Was nicht dringendst notwendig ist, wird verschoben. Eine interne Haushaltssperre, wonach Gelder über 1000 Euro über den Tisch des Bürgermeisters oder Kämmerers laufen müssen, habe man sich auferlegt. „Allerdings müssen wir dort, wo die Ausschreibungen laufen, die Aufträge auch erteilen“, betonte Bürgermeister Gruchmann. Ansonsten drohten zum Teil hohe Konventionalstrafen.