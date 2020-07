Tempo 30 in Schleißheimer Straße unzulässig

Das Landratsamt kassiert die Anordnung der Stadt Garching, in Abschnitten der Schleißheimer Straße Tempo 30 anzuordnen. Das Tempolimit sei unzulässig. Eine Entscheidung, die im Garchinger Hauptausschuss Unmut und Unverständnis auslöste.

Garching – Der Garchinger Stadtrat hat auf der Schleißheimer Straße Tempo 30 angeordnet, für die Abschnitte zwischen Neuwirt (Schleißheimer Str. 1) und der Kreuzung Maier-Leibnitz-Straße und von dort weiter bis zum Kreisverkehr Business-Campus (Parkring 33). „Wir wollten bürgernah agieren und auch auf die Wünsche der Geschäftsleute eingehen“, betonte Salvatore Disanto (CSU). Das interessierte aber im Landratsamt anscheinend niemanden.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Stadtrat leidenschaftlich über den CSU-Antrag diskutiert, auch gegen die Empfehlung der Polizei, dort eine Geschwindigkeitsreduzierung anzuordnen. „Wir haben hier das Sagen“, erklärte Alfons Kraft (BfG). „Uns geht es um die Sicherheit der Bürger“, argumentierte Jürgen Ascherl (CSU).

Landratsamt: Anordnung ist unzulässig und aufzuheben

Doch um eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 zu begründen, müsse „eine konkrete und besondere Gefahrenlage“ vorliegen, „die Maßnahme nachvollziehbar und begründet sein“, so die Stellungnahme des Landratsamts. Nichts liege hier vor. Die Polizei belege, dass es keinen durch überhöhte Geschwindigkeit verursachten Unfall gegeben habe, und auch keine Kurven, Steigungen oder Neigungen, keine witterungsbedingten Einflüsse wie etwa Nebel oder fehlende Einsicht. Im Gegenteil, die Fußgänger hätten sichere Querungsmöglichkeiten auf der Einmündung „Am See“, im Bereich der VfR Sportanlage und auf der Maier-Leibnitz-Kreuzung. Radfahrer würden über Nebenstraßen geführt, und gerade innerorts werde das geltende Tempo 50 vom Großteil der Verkehrsteilnehmer mit hoher Wahrscheinlichkeit regelmäßig unterschritten. „Die Anordnung ist daher unzulässig und aufzuheben“, so das Landratsamt.

Angesichts der Tendenz, dass immer mehr Städte innerorts das Tempo reduzieren, ist diese Begründung für Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) „nicht nachvollziehbar und sehr traurig, dass wir hier erst Risikofaktoren anführen müssen oder gar erst etwas passieren muss“. Garching muss bis 14. August „reagieren“, einfach den „Kopf in den Sand stecken, sollten wir nicht“, sagte Salvatore Disanto, denn: „Wir haben uns das ja nicht aus den Fingern gesaugt, sondern der Wunsch kam aus der Bürgerschaft und Geschäftswelt.“ Vor allem direkt am VfR Sportgelände und der Turnhalle gehe es doch auch um die Sicherheit der Kinder.

Joachim Krause (SPD): „Das war die größtmögliche Ohrfeige, die man kriegen kann“

Joachim Krause (SPD) warnte davor, die Ansage des Landratsamts zu ignorieren. Jeder, der einen Bußgeldbescheid bekomme, werde Widerspruch einlegen und Recht bekommen. Krause ist generell skeptisch, ob es sich lohne, sich der Entscheidung des Landratsamtes noch einmal entgegen zu stellen. „Das war die größtmögliche Ohrfeige, die man kriegen kann.“

Garching wird also „neu begründen müssen“, wird sich aber dabei auf den innerörtlichen Abschnitt beschränken. „Wenn die Autobahnsiedlung umgesetzt wird, dann nehmen wir den Abschnitt bis zum Business-Campus wieder auf“, so Gruchmann. Als erstes werden nun Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, zwischen Neuwirt und Maier-Leibnitz-Kreuzung. „Vielleicht liefern uns diese dann Ergebnisse, die eine Geschwindigkeitsreduzierung rechtfertigen.“ Dass das Landratsamt hier „überhaupt etwas zu sagen hat auf unserer Straße“, wie es Stadtrat Manfred Kick (CSU) formulierte, „wo wir doch Hohheitsrecht haben“, ist laut Gruchmann einer zeitgleich laufenden Baugenehmigung in der Autobahnsiedlung zu „verdanken“. Die Baugenehmigung und auch Schallsituation gründete auf Tempo 50, bei einer Reduzierung wäre eine Reduzierung des Lärmschutzes möglich gewesen. „Dies musste geprüft werden“, sagte Gruchmann.

