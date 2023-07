„Ein Schock“: Verein muss Mittagsbetreuung aufgeben - Städtische Förderung zu knapp

Von Sabina Brosch schließen

Die Räumen waren schon gemietet, die Handwerker beauftragt. Jetzt muss ein Verein die geplante Mittagsbetreuung in Garching aufgeben. Die Förderung der Stadt fällt zu knapp auf.

Garching – Der Verein „Bildung für Groß und Klein“ plante, die Trägerschaft für eine Mittagsbetreuung in Garching zu übernehmen. Die Stadt sieht bei einer Förderung die Gleichbehandlung mit eigenen Einrichtungen oder derer freien Trägern gefährdet. In der jüngsten Stadtratssitzung ging es um einen Förderantrag in Höhe von 283 000 Euro. Zu hoch, findet die Stadt.



In Abstimmung mit dem Fachbereich Bildung und Soziales hatte der Verein in zwei Monaten das Konzept erarbeitet. Aufgrund „vieler positiver Signale“, die ihr offenbar schriftlich vorliegen, hat Vereinsvorsitzende Jelena Caranciuc-Jemuranova die alten Räume des Vereins gekündigt und neue Räume für die Mittagsbetreuung am Bürgerplatz angemietet. Handwerker wurden für Umbau- und Renovierungsarbeiten bestellt, um am 1. September starten zu können. Der Verein plante für bis zu 40 Kinder eine Betreuung in Kleingruppen bis 16 Uhr. Das Personal sollte vier pädagogische Aushilfskräfte aus der Ukraine und Rumänien, eine kaufmännische Geschäftsführung, Assistenz-, Reinigungs- und Küchenkraft umfassen. Diese Personal- und auch die Mietkosten in Höhe von 19 900 Euro monatlich sollte neben den Umbaukosten (212 000 Euro) und der Erstausstattung (71 800 Euro) die Stadt anteilig übernehmen.



Jahrespauschale von maximal 20000 Euro je Gruppe

Als Vorschlag bot die Stadt einen Defizitvertrag mit einer Jahrespauschale von maximal 20000 Euro je Gruppe vor. Vor allem die Personalkosten seien überdurchschnittlich hoch angesetzt. Auch Miet-, Betriebs- und Umbaukosten würden nur in einem Verhältnis von 55 (Stadt) zu 45 (Verein) übernommen.

Zu einer Diskussion im Stadtrat sollte es aber gar nicht erst kommen, der Tagesordnungspunkt abgesetzt mit der Begründung, die Investitionskosten seien zu hoch und über eine Defizitausgleichsregelung nicht möglich.



„Das ist ein Schock“, sagt Caranciuc-Jemuranova. Sie versucht nun, alle getroffenen Vereinbarungen rückgängig zu machen, und kündigt eine Auflösung des Vereins Ende Juli an, um finanzielle Forderungen abwenden zu können. Mit diesem finanziellen Angebot der Stadt sieht sie keine Möglichkeit, eine Mittagsbetreuung stemmen zu können. Die Stadt war für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.

