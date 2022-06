Student auf Probe: Projekt an der TU macht‘s möglich

Von: Sabrina Graf

Theorie und Praxis: Die Teilnehmer lauschten nicht nur Vorträgen, sondern forschten auch im Labor. © Go Biochem

Ist Biochemie das richtige Studium für mich? Dank des Orientierungsprogramms „Go Biochem“ der TU München können Schüler genau das herausfinden.

Garching – Wie viele Mitochondrien hat eine Zelle? Was sind die Bestandteile des Zytoskeletts? Und wie funktioniert gleich nochmal die CRISPR-Cas-Methode? Gut 20 Schülerinnen und Schüler brüten im Emil-Erlenmeyer-Hörsaal im Chemiegebäude auf dem Garchinger TUM-Campus über diesen Fragen. Ihr Ziel: eine möglichst gute Punktzahl im Abschlussquiz des Projekts „Go Biochem“ – und natürlich die Gewissheit, ob ein Studium der Biochemie das Richtige für einen ist. Denn genau darauf zielt das Orientierungsprogramm „Go Biochem“ ab. Seit Oktober 2021 sind die Schüler, allesamt angehende Abiturienten, freitags in das Biochemie-Studium eingetaucht: im Vorlesungssaal und im Labor.

Interesse steigt

Die Biochemie untersucht die Organisation von Zellen und Organismen auf molekularer Ebene. Ein breit gefächertes Studium, das viel Grundlagenforschung umfasst. Die Zahl der Studenten steigt seit ein paar Jahren immer weiter an. Auch die Organisatoren von „Go Biochem“ erhielten im vergangenen Jahr so viele Bewerbungen wie noch nie. „Das liegt vielleicht am Hype um die Genschere CRISPR oder dem Interesse an der Virologie durch Corona“, vermutet Lucas Kollwitz (19). Er leitet das Studienorientierungsprogramm mit Anne Neubig (23).

Hoher Frauenteil

Im Hörsaal des Chemiegebäudes erkennt man die beiden an ihren dunkelblauen Pullis mit dem aufgedruckten „Go Biochem“-Logo: dem TUM-Schriftzug und einer kleinen Gen-Spirale. Mit elf anderen Organisatorinnen wuseln sie durch den Hörsaal, korrigieren das Abschlussquiz und plaudern mit den Schülern. Über den Abistress, anstehende Bewerbungen und Zukunftsaussichten als Biochemikerin.

Alles richtig? Studentin Sophia Duggen (20) korrigiert die Tests mit Rotstift. © Sabrina Graf

Immer noch herrscht die Vorstellung, dass sich nur wenige Frauen für naturwissenschaftliche MINT-Studiengänge entscheiden, obwohl sie in der Schule in Fächern wie Biologie, Chemie, Mathe oder Physik gute Noten erzielen. Bei „Go Biochem“ sind jedoch auffallend viele Schülerinnen dabei. Auch das Team umfasst mehr Frauen als Männer. „Für mich persönlich ist es wichtig, besonders junge Mädels zum Studium zu ermutigen“, sagt Anne Neubig.

Eine von ihnen ist Vaidehi Ashtekar aus Trudering. Ihre Lieblingsveranstaltung? Eindeutig der Labortag im März. Hier isolierte die Gruppe fluoreszierende Proteine aus Bakterien. Die Folge: Unter UV-Licht leuchteten die Reagenzgläser pink, lila und blau. „Dass ich bei Go Biochem mitgemacht habe, war auf jeden Fall produktiver als am Freitagnachmittag nur zu chillen“, sagt Ashtekar, die die 12. Klasse besucht. Freitags hörte sie stattdessen Vorträge über Mikrobiologie, Bakteriengenetik oder Virologie. „Für mein Referat über Immunologie habe ich selbst einige Fachbücher durchforstet.“ Ashtekar hat sich noch nicht abschließend entschieden, ob sie Chemie oder Biochemie studieren will. Die Bewerbungsfrist läuft. „Das Go Biochem-Team hat mir jedenfalls Mut gemacht“, sagt die Schülerin.

Vertraut mit Campus

Die Studenten aus höheren Semestern geben nicht nur Bewerbungstipps und erzählen von besonders schweren Prüfungen, sondern sprechen konkret über Berufsaussichten. Wer ein Studium der Biochemie beginnt, der absolviert mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch ein Masterstudium oder eine Promotion. Danach bleiben einige am Lehrstuhl oder gehen in die Pharmaindustrie.

Die beiden Organisatoren von „Go Biochem“: Lucas Kollwitz und Anne Neubig. © Go Biochem

Kaum Abbrecher

Das Studienorientierungsprogramm scheint zu wirken: Das Fach Biochemie hat eine der niedrigsten Abbruchquoten an der TUM. Wer in der ersten Vorlesung des Bachelors nebeneinander sitzt, trifft sich vermutlich bei Laborpraktika, der Bachelorfeier oder im Masterstudium wieder. Allerdings fordert schon das „Go Biochem“-Programm Durchhaltevermögen: Es gibt viel fachlichen Input in den Vorträgen und man darf sich nur drei Fehltage erlauben. Die Abiturienten bekommen dafür ein realistisches Bild des Studiengangs und sind gleichzeitig bereits auf dem Campus. So fühlen sie sich zum Studienbeginn im Oktober vielleicht weniger verloren und haben schon vorher Kommilitonen und Mitstreiter gefunden.