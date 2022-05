Talentschmiede für Einsatzkräfte: Neue Kinderfeuerwehr in Hochbrück

Von: Sabina Brosch

Kümmern sich um den Nachwuchs: Michelle Ward (23) und Nils Jezierski (19) leiten die Kinderfeuerwehr. © Sabina Brosch

Die Freiwillige Feuerwehr Hochbrück will den Nachwuchs noch früher binden. Sie gründet eine neue Kinderfeuerwehr für Buben und Mädchen ab neun Jahre.

Garching – Rauscht die Feuerwehr mit „Tatütata“ vorbei, bekommen alle Kinder große Augen. Diese Begeisterung will die Freiwillige Feuerwehr Hochbrück nutzen, sie gründet eine Kinderfeuerwehr für Buben und Mädchen ab neun Jahren.

Früh dran sein, das gilt es auch bei der Nachwuchswerbung. „Sind die Kinder erst mal 14 Jahre, dann sind sie oft schon in anderen Vereinen engagiert“, sagte Kommandant David Ward bei der Jahreshauptversammlung. „Und wir kommen mit unserer Werbung für den Feuerwehrdienst in den Schulen zu spät.“ Die Nachwuchsarbeit ist aber entscheidend, um später über genügend Feuerwehrleute zu verfügen, die die Einsatzstärke und letztlich das Fortbestehen der Wehren sichern.

„Spielerisch und altersgerecht heranführen“

Für die Jugendfeuerwehr ist das Mindestalter 14 Jahre, sie gibt es in Hochbrück seit 1994. Derzeit sind es jedoch nur drei Jugendliche, die mit 18 Jahren automatisch in die aktive Mannschaft wechseln. Michelle Ward (23) und Nils Jezierski (19) werden sich nun um die Jüngsten kümmern. Das erste Treffen ist am 2. Juni ab 17 Uhr, „Hochbrücker Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren sind herzlich willkommen“, sagte Jezierski und betonte: „Spielerisch und altersgerecht wollen wir die Kinder an die Feuerwehrarbeit heranführen.“ Sie nehmen nicht an Übungen teil, aber bekommen erste Einblicke in die Brandschutzerziehung und auch eine eigene Schutzausrüstung, damit „sie sich zur Wehr von Beginn an dazugehörig fühlen“, so Ward, die sich nach eigenen Angaben schon auf ihre neue Aufgabe freut.

Die Hochbrücker ist die vierte Wehr im Landkreis München, die diesen Weg der Nachwuchswerbung geht, in Oberschleißheim etwa gibt es die Kinderfeuerwehr seit zwei Jahren und hat aktuell 21 Mitglieder.

„Homeoffice gibt es bei uns Feuerwehren nun mal nicht“

Der Jahresrückblick von Kommandant David Ward machte deutlich, dass die Anforderungen an die ehrenamtlichen Einsatzkräfte steigen. 153 Einsätze im Jahr 2020 und 152 im Jahr 2021 summierten sich zu 5185 Mannstunden. Rund ein Drittel entfallen auf technische Hilfeleistungen, 40 Mal pro Jahr ist die Rettungshundestaffel mit den Trümmerhunden, Mantrailern und Flächenhunden unterwegs. Die Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen „waren im vergangenen Jahr rückläufig. Zum Glück, denn oft erweisen sich diese dann vor Ort als Fehlalarme aufgrund technischer Defekte. Ausrücken müssen wir dennoch“, sagte Ward. Meist werden die Ehrenamtlichen dabei von ihren Arbeitgebern freigestellt.

Zu den „reinen“ Einsatzstunden summieren sich die Übungsstunden, 2020 waren es 5192 und im Jahr 2021 5820, zuzüglich 1510 Verwaltungsstunden in den beiden Jahren. Ward kann auf 82 Aktive zurückgreifen, kann sich über 18 Neuzugänge freuen, musste aber auch 13 Abgänge verzeichnen. „Die Pandemie hat uns stark beschäftigt“, sagte Ward. Die notwendigen Übungen konnten nur in kleinen Einheiten absolviert werden. „Wir haben die Gruppen daher gesplittet. Wir sind mit Handschuhen, Mundschutz und Desinfektionsmittel ausgerückt. Aber Homeoffice gibt es bei uns Feuerwehren nun mal nicht.“

Kinderfeuerwehr: Die Gruppenstunden der Kinderfeuerwehr (9 bis 13 Jahre und gemeldet in Hochbrück) finden jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 17 bis 18 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr Hochbrück, Hohe-Brücken-Straße 29, statt. Die erste Stunde ist am Donnerstag, 2. Juni. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Feuerwehr Hochbrück.

