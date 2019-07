Der Krebs zerstörte ihr Liebesglück

Tragischer geht es wohl kaum mehr. Erst im Dezember haben Sabine und Alexander aus Garching geheiratet. Jetzt ist er, erst 45 Jahre alt, gestorben. Eine Freundin der beiden sammelt Geld – damit Sabine sich nicht noch Sorgen darüber machen muss, wie die Beerdigung bezahlt werden soll.

Garching/Taufkirchen – „Sie macht sich das Herz ohnehin so schwer“, erzählt Sylvia Saffer aus Taufkirchen am Telefon. Zu dem Zeitpunkt sind bei einer Internetplattform, bei der sie um Spenden gebeten hat für ihre Freundin, schon 1895 Euro hereingekommen. „Ich bin völlig überwältigt“, meint Sylvia, die in Taufkirchen wohnt. „Ich hatte mit einem Betrag um die 500 Euro gerechnet.“

Viel Zuspruch von Freunden - und ganz Unbekannten

„Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist schlimm genug, fühl’ Dich gedrückt“, oder: „Es tut mir unendlich leid. Ich wünsche Dir viel Kraft, Sabine“, schreiben die Leute dazu. Unter ihnen sind einige, das kann man herauslesen, die Sabine kennen. Aber auch viele, die sonst nichts von ihr wissen. Sie spende, schrieb etwa eine Jenifer Boughey, „because my heart is breaking over that Sabine must be going through“ („weil mir das Herz bricht, wenn ich höre, was Sabine durchmachen muss“).

Spendenaufruf mit Foto des Paares

Auf die Seite mit dem Spendenaufruf hat Sylvia Saffer ein Foto der beiden gestellt – aufgenommen am Tag ihrer Hochzeit. Sie hält den Brautstrauß und strahlt Richtung Fotoapparat, er steht dicht bei ihr. „Die beiden“, sagt Sylvia, „haben aus Liebe und Überzeugung geheiratet. Sie wollten es beide so sehr“. Sie hatten damals schon eine gemeinsame Tochter, die Kleine wird diesen September ein Jahr alt.

Auf der Wiesn kennengelernt

Kennengelernt hatten sie sich im Jahr zuvor auf der Wiesn. Im Zelt. Sabine, heute 39 Jahre alt, war schon Mama eines vierjährigen Sohnes. Alexander sei „ein ganz liebevoller, warmherziger Mensch, ich hab die zwei gesehen und gefunden: Sie passen zusammen wie der Topf und der Deckel“, meint Sylvia. Geheiratet haben sie standesamtlich, die große Feier wollten sie später nachholen. Dazu ist es nicht mehr gekommen.

Diagnose: Leberkrebs

Denn schon im Februar hat Alexander die Diagnose bekommen. Dass er an Leberkrebs erkrankt ist. Auch in dieser Zeit haben Sylvia und Sabine, die in Garching zuhause ist, viel Kontakt gehabt. „Sie hat immer nur stark zu sein versucht, für ihn. Denn der Glaube, sagt man doch, versetzt Berge.“ Am Ende hat der Glaube allein leider nicht gereicht. Letzten Samstag ist Alexander gestorben.

Freundin Sylvia Saffert startet Hilfsaufruf

Die Nachricht hat Sylvia erreicht, als sie auf einer Tupperparty gewesen ist – sie hat überlegte, was sie tun könne. „Ich wusste ja, dass Sabine nicht so viel Geld hat, sie ist ja auch gerade in Elternzeit. Ich wollte einfach, dass sie sich wenigstens über die Kosten der Beerdigung keine Gedanken machen muss.“ Von der Möglichkeit, online Spenden zu sammeln, hatte sie noch nichts gewusst, andere erzählten ihr davon. Am Sonntagabend setzte sie sich an den Rechner und stellte den Aufruf ein. Schließlich sind sie und Sabine, beide 39, seit fast 20 Jahren schon beste Freundinnen.

Überwältigende Resonanz

„Dass das Ganze so eine Resonanz gefunden hat: Das freut mich total für Sabine“, meint Sylvia. Natürlich hatte sie auch sämtliche Freunde von Sabine kontaktiert, von denen wohl die meisten gespendet haben. „Sie hat einen großen Freundeskreis.“ Aber unter den 50 Leuten, die Sabine jetzt Kraft wünschen, die für sie zehn, 20, 30 oder auch 100 Euro überwiesen haben, sind eben auch einige, die außer ihrer Geschichte und dem Foto nichts von ihr kennen. Die einfach Mitgefühl haben mit ihr und ihrem schweren Schicksal.

Die Beerdigung kann wohl erst Ende Juli, Anfang August stattfinden. Irgendwann wird Sabine wieder anfangen zu arbeiten, sie ist Bürokauffrau. Und hoffentlich mit Hilfe ihrer Freunde, allen voran Sylvia über den großen Schmerz hinwegkommen. Wer spenden will: gofundme.com/liebevolle-bestattung