Tödlicher Arbeitsunfall: Bauarbeiter stürzt aus großer Höhe

Der Notarzt brachte den Mann noch ins Krankenhaus. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein 30-Jähriger ist auf einer Baustelle in Garching aus großer Höhe gestürzt. Im Krankenhaus erlag er seinen tödlichen Verletzungen.

Garching - Bei einem Arbeitsunfall in Garching ist am vergangenen Freitag ein 30-jähriger Bauarbeiter gestorben. Wie die Polizei berichtet, hat ein Anwohner den Mann mit schweren Kopfverletzungen gegen 15.25 Uhr auf einer Baustelle an der Münchener Straße gefunden. Mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes eilten zum Unfallort – doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Im Krankenhaus erlag er laut Polizei trotz intensivmedizinischer Versorgung seinen Verletzungen.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben demnach, dass der 30-Jährige bei seiner Arbeit aus noch ungeklärter Ursache aus großer Höhe gestürzt war. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei derzeit aus. Die Ermittlungen, insbesondere zur genauen Unfallursache, dauern an. Es ermittelt das Kommissariat 13 (Betriebsunfälle) der Münchner Kripo.

