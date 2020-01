Erfolg für kreative Schülerinnen aus Garching

Garching: AbiBac-Schülerinnen am Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) haben mit einem zweisprachigen Video einen Preis gewonnen.

In ihrem Film werben sie für das AbiBac. In diesem zweisprachigen Bildungsgang, der in Bayern nur an neun Gymnasien angeboten wird, kann man neben dem Abitur zeitgleich das französische Baccalauréat ablegen. Das WHG blickt als erste AbiBac-Schule in Bayern auf eine lange Tradition zurück. Die Teilnahme am Wettbewerb der Libingua-Arbeitsgemeinschaft war für die Schule daher selbstverständlich. Das Video erzielte den mit 350 Euro dotierten 3. Platz. „Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Juliane Krönert, die das AbiBac-Programm am WHG koordiniert. Schulleiter Armin Eifertinger und sein Stellvertreter Michael Kirchmeir freuten sich mit den Gewinnerinnen, die den Erfolg in Kinogutscheine und Macarons umsetzten. mm