Zwei Weltstars vereint: Siemens feiert Richtfest für „Technology Center“ auf TUM-Campus

Bürgermeister wünscht sich weitere Windräder

Von Bert Brosch schließen

Auf dem Campus in Garching trifft ein Weltkonzern auf eine Uni mit weltweitem Renommee: Siemens baut ein „Technology Center“, in dem zusammen mit TUM-Studenten geforscht wird.

Garching – Seit gut 50 Jahren ist München der zentrale Forschungsstandort von Siemens. Noch liegt der Hauptsitz in Perlach, ab 2023 ziehen viele Siemensianer aber nach Garching. Neun Monate nach dem Baubeginn feierte das neue „Siemens Technology Center“ auf dem Campus gestern Richtfest. Bereits Anfang der 1990er Jahre entwickelte Siemens in München außergewöhnliche Technologien: erste Computersysteme, die Denkstrukturen des menschlichen Gehirns nachahmten, genutzt für die industrielle Bilderkennung. Abgassensoren für Kfz-Katalysatoren, eine Computersteuerung durch Gesten, Schalter für die Übertragung großer Datenmengen in Glasfasern. Dies alles geschah bislang in Perlach – und künftig auch in Garching. „In einem CO2-neutralen Gebäude mit eigener Solaranlage, thermisch aktiven Zwischendecken zur Unterstützung der Heiz- und Kühlsysteme, alles angebunden an die Geothermie – in direkter Nachbarschaft und enger Partnerschaft zu SAP, Fraunhofer und der TUM“, schwärmte Peter Körte, Chief Technology Officer von Siemens.

Bayerns Wissenschaftsministers Markus Blume: Siemens und TUM sollen zusammenwachsen

Für Bayerns Wissenschaftsministers Markus Blume (CSU) ist es strategisch wichtig, dass „die Weltfirma Siemens und die TUM als Universität von Weltrang zusammenwachsen“. Die aktuelle weltweite Wirtschaftslage zeige deutlich, wie wichtig es sei, in Deutschland und Bayern in eigene Technik zu investieren und sich „nicht abhängig zu machen von der Welt. Dieser eigene Weg, das ist die Art von Freiheit, die wir für unsere Zukunft benötigen“, so Blume.

Für den Präsident der TUM, Prof. Thomas F. Hofmann, ist das Konzept des „Siemens Technology Centers“ ein weiterer Meilenstein für die Innovationskraft bei der Digitalisierung in Deutschland. Es gehe darum, über Grenzen hinaus zu denken. „Das war 1949 so, als Siemens nach München kam – damals war Garching noch ganz klein.“ Heute sei der Campus in Garching mit mehr als 7500 Beschäftigten und 20 000 Studenten „eines der größten Zentren für Wissenschaft, Forschung und Lehre in Deutschland“, so Hofmann. Er freue sich, dass man mit Siemens als weiteren strategischen Partner das Industry-on-Campus-Konzept kraftvoll voranbringe. „Das ist ein Win-Win für unsere Studierenden und Forschenden der TUM sowie für die Mitarbeitenden von Siemens.“

+ Auf vier Stockwerken bietet das „Technology Center“ 13 000 Quadratmeter variabel nutzbare Flächen. © Gerald Förtsch

Äußerst clever agierte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD). „Da mir alle Vorredner sämtliche Bonmots und technische Details vorweggenommen haben, bleibt mir der Hinweis auf das riesige Thema der Zukunft – keineswegs nur im Science City of Garching: die Energieversorgung.“ Mit dem gigantischen Energieverbrauch der vielen High-Tech-Forschungsstandorte von TUM, Fraunhofer Institut, Kernforschungszentrum, SAP, Siemens und vielen mehr könne seine Kommune nie eine positive Energiebilanz erhalten. „Also bleibt uns in Garching nur, möglichst viel Energie selbst zu erzeugen“, sagte Gruchmann. „Rund um den Campus wäre Platz für drei große Windkraft-Anlagen, gemeinsam mit der neuesten Technologie von Siemens sollten wir das ganz schnell angehen.“ Einen Verbündeten fand er in Max Bögl vom gleichnamigen Bauunternehmen: „Wir sind auch Marktführer für hohe Windkrafttürme und würden die drei Anlagen rund um Garching gerne bauen.“

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.