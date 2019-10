Garchings ganzer Stolz

Der „Garchinger Ehrenamtspreis“ spiegelt das vielseitige Engagement der Garchinger Bürger wider. Ohne sie wäre die Stadt nicht lebenswert.

Garching – Der Preis würdigt bürgerschaftliches Engagement, das als Baustein gesellschaftlicher Integration für eine solidarische Stadtgesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt, sagte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD). 15 Einzelpersonen und zwei Gruppierungen – Helferkreis und Garchinger Tisch – wurde die Ehrung zuteil. Sie haben sich die Auszeichnung „redlich verdient“, betonte Gruchmann. Er möchte sich nicht vorstellen, wie es um die Stadt bestellt sei, „wenn sie dieses Ehrenamt nicht machen“.

Einmal stehen die Ehrenamtlichen im Rampenlicht

Die Preisträger aus Sport, Sozialem, Umwelt, Kultur, Integration und alltäglicher Vereinsarbeit arbeiten oft im Verborgenen. „Heute stehen sie im Rampenlicht. Sie machen vieles möglich und verzichten dabei auf vieles Persönliche.“ Die Vorschläge, wer den Ehrenamtspreis erhalten soll für sein beständiges oder herausragendes Engagement kommen aus der Bürgerschaft oder Stadtverwaltung und werden nicht selten auch posthum verliehen, wie etwa an den im September verstorbenen Rupert Bittl, der über drei Jahrzehnte dem Katholischen Männerverein vorstand.

Eine Art Familienpreis für Sarah und Claudio Cumani

Eine „Familienehrung“ ging an Sarah und Claudio Cumani. Die „Ehrenamts-Vita“ des gebürtigen Italieners ist lang: Vorsitzender des Garchinger Integrationsbeirates und Bayerischen Integrationsrats, aktives Mitglied im Helferkreis für Flüchtlinge, Leiter des Projekts „Meine neue Heimat“ und damit Träger des Bayerischen Integrationspreises 2016, Mitglied der bundesweiten Aktionsgruppe „Nationaler Integrationsplan“, elf Jahre Präsident des Komitees der Italiener im Ausland. Ehefrau Sara Hoffmann-Cumani ist Gruppenleiterin im Alpenverein, erarbeitete im Zuge des Projekts „Meine Heimat“ interkulturelle Wanderungen, die auch bundesweit weitergeführt werden, leitet Kinder- und Familienaktionen beim BUND Naturschutz und ist maßgeblich involviert beim überparteilichen Bündnis ‘Garching ist bunt´. „Toleranz, Achtung und Nachhaltigkeit, in vielen Bereichen hat die Familie Cumani Vorbildfunktion“, hob Gruchmann in der Laudatio hervor. Für das Ehepaar wie auch die weiteren Geehrten könne er nur sagen: „Wir sind stolz auf Euch!“ SABINA BROSCH

Die Geehrten

Für „herausragendes Engagement“: Claudio Cumani und Sara Hoffmann-Cumani sowie Helferkreis Garching – Flüchtlinge, Asyl, Völkerverständigung; Garchinger Tisch – Soziales; Albert Neuhauser – Kunst und Kultur; Markus Hochlahner – Kunst und Kultur.

Für „beständiges Engagement für die Stadtgemeinschaft“: Adolf Hagn; Peter Mantovan; Andreas Schwab; Sabine Pfeiffer; Gudrun Mohapel; Helga Kaiser; Gabriele Chmel; Klaus Werner; Hans Meindl; Hanifi Torun; Rupert Bittl posthum; Karlheinz Weißgerber.