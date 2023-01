Volles Konto, volles Programm: Das hat die Stadt Garching heuer vor

Von: Sabina Brosch

Das „Herzensprojekt“ im Herzen der Stadt: In das neue kulturellen Gebäude an der Telschowstraße sollen VHS und NBH schon bald einziehen. © sab

Der Stadt Garching steht ein Jahr mit vielen Baustellen und Feiern bevor. Ein Überblick.

Garching – Der Haushalt ist besser denn je. Mit über 133 Millionen Euro Gesamtvolumen startet Garchings neuer Kämmerer Sascha Rothhaus ins neue Jahr. Viel Geld, das die Stadt aber gut gebrauchen kann. Denn zahlreiche Projekte stehen an, vom Klimaschutz, der Kinderbetreuung bis zum Wohnungsbau.

Wohnen

Genau beim dringend benötigten Wohnungsbau, da stockt es. Hat sich die Stadtspitze vor zwei Jahren nach der Unterschrift unter den städtebaulichen Vertrag für die Kommunikationszone noch gedacht „was lange währt, wird endlich gut“, treibt dieses Gebiet immer noch Sorgenfalten auf die Stirn von Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD). Denn der Startschuss ist verhallt. Erst wenn alle Eigentümern das Umlegungsverfahren mittragen, kann 2023 die Ausschreibung für die Erschließung beginnen.

Landschaftlich unberührt ist auch das Neubau-Areal „Schleißheimer Kanal“. Bereits vor einem Jahr hatten die Planer das Haus-in-Haus-Konzept präsentiert mit Geschäften, Freiflächen und Kitas. Die Suche nach einer neuen Heimat für die Feldlärche, die dort lebt und brütet, hat auch hier zu Verzögerungen beigetragen. Der dringend benötigte Wohnraum lässt in dem für 4000 Menschen vorgesehenen Gebieten noch auf sich warten.

Dafür geht es in den Baugebieten am Keltenweg und der Schleißheimer Straße voran: Einheimischenmodell, genossenschaftlicher Wohnungsbau und Sozialwohnungsbau sollen dort zum Zuge kommen.

Transparente Finanzen

Für was gibt die Stadt wie viel Geld aus? Interessierte Bürger, die hierauf eine Antwort suchen und sich gerne in den kommunalen Haushalt vertiefen wollen, werden auf der Stadt-Webseite fündig. Es gibt hier nicht nur einen dezidierten Überblick über die gesamte Finanzlage, sondern es geht auch ins Detail bis auf die Ebene der einzelnen Haushaltsstellen mit Vorjahresergebnisse, aktuellen Planzahlen und der mittelfristigen Finanzplanung.

Feuerwehr

Die Feuerwehr darf sich in diesem Jahr freuen und die Korken knallen lassen. Die Einsatzkräfte feiern nämlich vom 7. bis 9. Juli im Zuge der Bürgerwoche ihr 150-jähriges Bestehen. Zudem soll endlich der lang ersehnte Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus erfolgen. Zwar hätten Einweihung und Geburtstagsfeier zusammenfallen sollen, aufgrund Änderungen und Streichungen wird das mit mittlerweile 28 Millionen Euro teure Geburtstagsgeschenk nun halt nachgeliefert. Wenn alles klappt, mit zweijähriger Verspätung.

Special Olympics

Ein Hauch von Olympia zieht im Sommer in Garching ein. Vom 12. bis 15. Juni wird Garching mit den Nachbarn Ismaning und Unterföhring die Delegation aus Neuseeland mit 64 Personen empfangen. Garching ist eine „Host Town“ der Special Olympics World Games, die eine Woche später in Berlin stattfinden. Wie ein inklusives, barrierefreies und gleichberechtigtes Miteinander aussehen kann, hat Garching bereits im vergangenen Jahr mit „Garching bewegt“ geübt.

Das Stadion „Am See“ in Garching bekommt eine neue Tribüne und ein neues Dach . © sab

Klimaschutzkonzept

Selten wurde um etwas so intensiv gerungen, wie um das neue Klimaschutzkonzept. Viele Sitzungen und leidenschaftliche Diskussionen werden hinter den Stadträten liegen, wenn in diesem Jahr endlich das neue, überarbeitete Konzept vorliegt. Mit dem kann auch endlich der Klimaschutzmanager eingestellt werden.

Herzensprojekt

Bürgermeister Gruchmann darf im März das „Herzensprojekt seiner Amtszeit“ eröffnen: Das Gebäude an der Telschowstraße ist fertig, Volkshochschule und Nachbarschaftshilfe stehen kurz vor dem Umzug. Voll im Zeitplan und im Kostenrahmen erstellt, kann es die ersehnte kulturelle und soziale Belebung für die Bürger in der Mitte Garchings sein.

Flüchtlinge

Die Flüchtlingswelle ist auch für Garching eine Herausforderung. Bereits 400 Geflüchtete leben derzeit in der Stadt, 178 in staatlichen Unterkünften. Da aufgrund zahlreicher Krisenherde der Flüchtlingsstrom aktuell wieder ansteigt, wird die bestehende Unterkunft am Echinger Weg um 99 Wohncontainer mit 198 Betten erweitert. Es geht aber auch um die soziale Betreuung und Integration, wo vor allem Helferkreise, Kindertagesstätten und Schulen gefordert sind. Sie haben im letzten Jahr bereits ein immenses Pensum absolviert, „und haben gezeigt, dass wir Garchinger zusammenarbeiten und auch -halten“, lobt Gruchmann.

„Kleinvieh“

Und natürlich gibt es noch unzählige kleinere Projekte, die anstehen oder angepackt werden: der Bau neuer Fahrradwege und weiterer barrierefreier Bushaltestellen, der Umbau des Schulkindergartens, der Anbau der Mittelschule startet im Herbst, die Tennisanlage bekommt einen neuen Hallenboden, die Flutlichtanlage samt Stadion „Am See“ werden saniert und das Rathaus bekommt eine neue EDV-Anlage. Langweilig wird es in 2023 nicht.

