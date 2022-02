Von Garching ans Nordkap: Dieses Vierer-Team nimmt an Charity-Rallye teil

Von: Sabina Brosch

Die Startnummern 102 und 103 gehören zu (v.l.) Jana Obernosterer, Alexej Mashechkin, Max Diessl und Katharina Grossmann. © Sabina Brosch

An einer Rallye für den guten Zweck nehmen vier Garchinger teil. Sie fahren innerhalb von 16 Tagen 7500 Kilometer durch zehn Länder. Vor der Abfahrt haben wir sie besucht.

Garching – Der Kochtopf ist auf der Rückbank verstaut, die Betten im Kofferraum. Und der Benzin-Kanister für die Standheizung ist in der Dachbox untergebracht. Die beiden mit Sponsoren-Aufklebern übersäten Autos, die hier an der Schleißheimer Straße in Garching parken, sind startklar. Ebenso wie die vier Fahrer Max Diessl (29), Katharina Grassmann (26), Jana Obernosterer (24) und Alexej Mashechkin (34). Es ist der Freitag vor dem Beginn der nördlichsten Rallye der Welt, dem „Baltic Sea Circle 2022“. In 16 Tagen geht es für das Garchinger Quartett 7500 Kilometer durch zehn Länder.

Als „CD Racing Team“ mit den Startnummern 102 und 103 nehmen die Garchinger an der Rallye teil. Es geht von Hamburg ans Nordkap. Der offizielle Startschuss fiel in der Zwischenzeit am Samstag in der Hansestadt, dem ersten Etappenziel der jungen Abenteurer. Aber noch in Garching hatte es die ersten Schwierigkeiten gegeben. Beim 16 Jahre alten Audi A6, der immerhin schon 390 000 Kilometer auf dem Buckel hat, brach am Donnerstag eine Feder. Statt wie geplant Gepäck einzuladen, fährt Diessl am Freitagmorgen in die Werkstatt zum Schweißen. Um zehn Uhr war das Auto wieder startklar.

Preislimit beim Auto

Der silberne VW Passat von Obernosterer und Mashechkin war derweil schon mal nach Hamburg aufgebrochen. Denn auch dort gab es aufgrund der Orkane die ersten Änderungen. „Wir werden nicht auf dem Fischmarkt übernachten können. Der steht ja unter Wasser. Mal sehen, was wir finden“, sagt Obernosterer vor der Abfahrt und lacht.

Von Hamburg bis zum Nordkap und wieder retour, die „Baltic Rallye“ geht einmal rund um die Ostsee, durch Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland, Lappland bis hoch zum Nordkap. Zurück über Russland, die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Dann nach Polen und wieder nach Hamburg. Die Besonderheit: Die Teams sind mit Autos unterwegs, die mindestens 20 Jahre und älter sind und nicht mehr als 2000 Euro gekostet haben.

„Dieses Mal wird es kalt“

Diessl ist bereits ein alter Hase, er war 2014 bereits bei der Jordanien-Rallye dabei und 2016 in Tadschikistan. „Dieses Mal wird es kalt“, da ist er sich sicher, ansonsten ahnt das Team nur, was auf es zukommt. Das Team, das sind die Datenanalystin Obernosterer, der Produktmanager Diessl und die Maschinenbauerin Grossmann. Sie teilen sich eine Wohnung in Garching, Mashechkin ist ein Arbeitskollege. Der rallye-erfahrene Diessl hat die Freunde mit dem Abenteuer-Virus infiziert. Seit Monaten wird geplant und organisiert.

Benzin für die Standheizung: Den Kanister hat Max Diessl in der Dachbox seines Audis verstaut. © Sabine Brosch

Die beiden Autos haben die Garchinger extra für die Rallye gekauft und in Schuss gebracht. Da sie in ihren Autos schlafen, haben sie ihre Wägen mit einer Standheizung ausgestattet. In der Dachbox steht ein kleiner Benzinkanister, von dem ein grüner Schlauch ins Innere der Autos zu silbernen Heizschlangen führt. Das „Bett“ ist ein Brett mit einer Matratze drauf. „Die Schlafsäcke haben wir auf unserem Balkon getestet“, berichtet Jana Obernosterer. Das Fazit? „Ganz schön eisig bei Minus sechs Grad.“

Kein Navi

Es sind nicht die einzigen Einschränkungen, auf die sich das Team einstellen musste. Der Rallye-Kodex schreibt vor: kein Navi, kein GPS und keine Autobahn. Diessl rechnet also mit unterschiedlichen Straßenverhältnissen: Asphalt- oder Schotterpiste, geschlossene Schneedecke bis hin zum Schlaglochparcours. „Ein richtiges Abenteuer eben mit viel Spaß und auch Improvisation.“

Ein Highlight erwartet das Quartett in Litauen, wo sie in einem Kinderheim und einem Tierheim erwartet werden. Denn die „Baltic Rallye“ ist eine Rallye für den guten Zweck. Um teilnehmen zu können, müssen die Teams vorab für zwei gemeinnützige Organisationen Spenden in Höhe von jeweils mindestens 750 Euro sammeln. Zum Spendensammeln sind die Garchinger coronabedingt kaum gekommen. Immerhin kamen rund 2000 Euro zusammen und dann noch Sachspenden wie Hundefutter oder Kinderspielzeug im Wert von rund 1500 Euro. Anfang März verteilen die Garchinger die Spenden dann in den litauischen Heimen.

Platzierung nur Nebensache

Jeden Tag verbringen sie etwa acht Stunden im Auto, Max Diessl rechnet dabei mit Kosten von rund 3000 Euro. Alle drei Tage treffen sich die Rally-Teilnehmer an einem Checkpoint, während der Fahrt müssen sie Aufgaben meistern. In Jordanien etwa musste Diessl einen Bauern mit Schafen finden und eines der Tiere dann hinter das Lenkrad setzen. Für jede Aufgabe gibt es Punkte, am Ende der Rallye wird der Sieger gekürt.

Die Platzierung ist aber nur Nebensache. Katharina Grossmann freut sich auf Land und Leute, will in die komplette Landschaft eintauchen. „Die Polarlichter, darauf bin ich irre gespannt“, sagt Obernosterer. „Wir kommen an Orte, die wir sonst nie sehen würden, treffen Menschen, die wir nie kennenlernen würden. Das macht die Rallye aus.“

