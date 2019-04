Wildparker und Lärm: Erste Beschwerden am Theaterzelt

Wildparker und Lärm bei Veranstaltungen: Ein Anwohner hat sich wegen der Zustände am Theaterzelt beschwert. Die Stadt gelobt Besserung. Sie hat das Verkehrskonzept überarbeitet.

Garching – Seit gut einem Monat hat das Theaterzelt im Bürgerpark seine Pforten geöffnet. Die Garchinger nehmen die Ausweichstätte für das noch im Umbau befindliche Bürgerhaus gut an – offenbar zu gut. Ein Anwohner am Hütterweg klagt über das Verkehrschaos und den Lärm.

Kreuz und quer parkende Autos und eine fast schon beängstigende Nähe von Radfahrern, Fußgängern und Kraftfahrzeugen zueinander. Bei Veranstaltungen im Garchinger Theaterzelt kommt es laut einem Anwohner immer wieder zu Problemen. Zuletzt musste sogar die zuständige Polizei Oberschleißheim anrücken, um bei einer Feier der Elektrikerinnung mit 600 Gästen aus ganz Bayern für Ordnung zu sorgen. Dieser Einsatz hat für den Anwohner, der anonym bleiben möchte, das Fass zum Überlaufen gebracht. Er ist sich sicher: „Das Zelt ist nicht genehmigungsfähig.“

Elektrikerinnung feiert mit lauter Musik bis tief in die Nacht

Denn neben dem Verkehrschaos beschallen die Veranstaltungen im Zelt offenbar regelmäßig die Umgebung. „Es gibt massive Probleme beim Lärmschutz“, behauptet der Anwohner. An Weiberfasching hätten er und seine Frau wegen des Faschingballs bis 1 Uhr morgens nicht schlafen können. „Am Freitag mussten wir trotzdem früh in die Arbeit“, beklagt er. Auch bei der Feier der Elektrikerinnung sei bis tief in die Nacht laute Musik gespielt worden. Bei Kulturveranstaltungen sei die Lautstärke aber kein Problem. Dennoch hat er eine Ordnungsbeschwerde beim Landratsamt eingereicht, wie eine Sprecherin bestätigte.

Die Stadt Garching sieht die Situation entspannter. Die Feier der Innung sei eine Ausnahme gewesen – und vor allem eine externe Veranstaltung, bei der es „viele Auswärtige gab, deren vorrangiges Ziel es war, pünktlich zur Veranstaltung zu kommen und wenig auf die Grünflächen einer für sie fremden Kommune geben“, wie Rathaus-Sprecher Felix Brümmer mitteilt. Natürlich sei im Vorfeld ein Verkehrskonzept für das Theaterzelt und den Parkplatz mit 130 Stellplätzen erstellt worden, aber: „Derlei Konzepte müssen sich in der Realität als belastbar erweisen“ – und das tun sie nun mal nicht immer. „Es war das letzte Mal, dass es so ein Chaos gab“, betonte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) auf der Bürgerversammlung in Hochbrück.

Bürgermeister: „Es war das letzte Mal“

Auch der Lärmschutz ist aus Sicht der Stadt kein Problem. Da Veranstaltungen wie der Faschingsball nur einmal im Jahr stattfinden, müssten die Bewohner laut einem Urteil des Bundesgerichtshofes den Lärm hinnehmen. Außerdem habe es beim Festzelt im vergangenen Sommer trotz höherer Lautstärke keine Beschwerden geben.

Mit den Erfahrungen der Vormonate hat die Stadt ihr Konzept für das Theaterzelt mittlerweile weiterentwickelt. Für den Verkehr wird es vier bis fünf Einweiser geben und sobald die Parkplätze voll sind, wird die Zufahrt zum Bürgerpark mit einer Schranke versperrt. Denn eine polizeiliche Regelung sei nicht im Sinne Garchings.

Die nächste Belastungsprobe steht heute Abend bevor: Ab 19 Uhr findet im Theaterzelt die Bürgerversammlung statt.

ses

