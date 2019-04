Garching will Fairtrade-Stadt werden

In der Stadt Garching soll künftig auf den Handel von fairen Produkten geachtet werden. Das Ziel: ein „Fairtrade Town“-Siegel, das im Landkreis bereits Unterschleißheim und Neubiberg tragen. Doch dafür muss die Stadt einiges tun.

Garching – „Bei Fairtrade, dem Fairen Handel, geht es um mehr als nur den Warenhandel. Es geht um faire Partnerschaft, bessere Arbeitsbedingungen, eine selbstbestimmte Zukunft, Verbot von ausbeuterischer Kinderarbeit, umweltschonende Anbaumethoden“, sagte Pietzsch, Vorsitzende des Vereins Lebendiges Garching, die einen entsprechenden Antrag bei der Bürgerversammlung im Theaterzelt stellte. „Nicht zuletzt geht es darum, auch auf politischer Ebene für mehr Gerechtigkeit einzutreten.“

Außerdem müsse die Stadt nur fünf Kriterien erfüllen, um sich den über 2000 Kommunen in 30 Ländern – darunter Rom und London – anzuschließen und eine „Fairtrade Town“ zu werden:

Ratsbeschluss: Bei allen öffentlichen Sitzungen und im Bürgermeisterbüro ist fair gehandelter Kaffee auszuschenken sowie ein weiteres Fairtrade-Produkt zu verwenden.

. Steuerungsgruppe: Mindestens drei Personen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Gemeindeverwaltung und Wirtschaft koordinieren alle Aktivitäten auf dem Weg zur „Fairtrade-Town“.

. Einzelhandel und Gastronomie: Mindestens zwei gesiegelte Produkte aus fairem Handel muss es in vier Einzelhandelsgeschäften und in zwei Gastronomiebetrieben geben – teils ist das in Garching schon der Fall.

. Zivilgesellschaft: In in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen, und Kirchen müssen fair gehandelte Produkte verfügbar gemacht und Bildungsaktivitäten durchgeführt werden. Aus jedem der drei Bereiche muss sich eine Einrichtung beteiligen.

. Öffentlichkeitsarbeit: Berichte in hiesigen Medien wie dem Münchner Merkur, aber auch den Garchinger Nachrichten belegen die kommunalen Fairtrade-Aktivitäten. Mindestens vier pro Jahr verlangt die Zertifizierung als Nachweis.

Pietzsch sieht die Zeit reif, dass die Stadt sich bemüht, mehr für den fairen Welthandel zu tun. Und es gebe bereits reges Interesse. „Edeka, Rewe, Lidl, Aldi und Rossmann haben Fairtrade-Produkte bereits im Angebot. Das Soulmade Hotel, Hotel König Ludwig und das Candy&Bread haben schriftlich ihre Bereitschaft erklärt, zwei Produkte ins Sortiment aufzunehmen“, sagte Pietzsch. Damit wäre eine Vorgabe bereits erfüllt. Außerdem hätten die Nachbarschaftshilfe, der Bund Naturschutz und beide Kirchengemeinden bereits signalisiert, mitmachen zu wollen.

Als erste Kommune im Landkreis erhielt Neubiberg 2012 das Zertifikat als „Fairtrade Town“, mittlerweile ist auch die Stadt Unterschleißheim zertifiziert. Zudem versucht der Landkreis München als ganzes derzeit, das Fairtrade-Zertifikat zu erhalten.

Auf der Bürgerversammlung stimmte die Mehrheit dafür, dass auch Garching versucht, eine Fairtrade Town zu werden. Bürgermeister Gruchmann will das Thema zeitnah im Stadtrat vorlegen. SEBASTIAN SCHUCH